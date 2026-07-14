Tuyển Việt Nam chia tay 1 cầu thủ, chốt lịch sang Thái Lan đá trận mở màn AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam về cơ bản đã chốt xong nhân sự dự AFF Cup 2026 và sẵn sàng lên đường sang Thái Lan.

Chiều 14/7, đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội, khép lại chuyến tập huấn kéo dài gần hai tuần tại Incheon (Hàn Quốc), một trong những giai đoạn chuẩn bị quan trọng hướng tới AFF Cup 2026.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện đã quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Với 26 cầu thủ còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar một ngày sau đó.

HLV Kim Sang-sik động viên Lê Ngọc Bảo.

Trước đó tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tập luyện trong môi trường có cơ sở vật chất thuận lợi, đồng thời thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K.League 3, thắng 6-0), Yongin FC (K.League 2, thắng 2-1) và Gangwon FC (K.League 1, thắng 2-1). Qua các trận đấu này, Ban huấn luyện đã có điều kiện đánh giá toàn diện phong độ của các cầu thủ, thử nghiệm nhiều phương án nhân sự cũng như từng bước định hình bộ khung cho AFF Cup 2026.

Theo kế hoạch, sáng 20/7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi. Đây là sân bóng được đối thủ chọn làm sân nhà tại giải đấu năm nay, do điều kiện sân bãi trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn.