Tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Indonesia, dẫn đầu giải Đông Nam Á với thông số ấn tượng

Tối qua (14/10), tại trường bắn ở Thái Lan, giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2025 chính thức khép lại. Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 29 HCV, 18 HCB và 9 HCĐ, bỏ xa đội chủ nhà Thái Lan (15 HCV) và Indonesia (11 HCV).

Trong ngày thi đấu cuối, ba xạ thủ chủ chốt Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam và Trần Công Hiếu đều góp mặt ở chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Vượt qua áp lực lớn, Vũ Tiến Nam xuất sắc đoạt tấm HCV với 26 điểm, trong khi Trần Công Hiếu giành HCB, và Hà Minh Thành ẵm HCĐ. Và tất nhiên với việc thâu tóm cả 3 vị trí dẫn đầu, tuyển Việt Nam cũng đoạt luôn HCV đồng đội của nội dung này.

Vũ Tiến Nam giành HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2025 thu hút đông đảo VĐV trong khu vực, với hơn 600 xạ thủ từ nhiều quốc gia góp mặt. Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 44 VĐV tranh tài ở cả hệ vô địch lẫn nhóm tuổi trẻ, đồng thời cũng tranh tài ở các nội dung bắn đĩa bay.

Đây là cơ hội tốt để các xạ thủ Việt Nam thể hiện, khi ban huấn luyện xác định rõ giải vô địch Đông Nam Á chính là bài kiểm tra quan trọng để đánh giá lực lượng trước SEA Games 33, diễn ra vào tháng 12 tới cũng tại Thái Lan.

Với ngôi nhất toàn đoàn chung cuộc, Việt Nam khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á trong môn bắn súng, đồng thời gửi lời thách thức đầy sức nặng tới các đối thủ tại SEA Games sắp tới.