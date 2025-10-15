HLV Kim Sang-sik: "Mặt sân xấu quá, tuyển Việt Nam đá không nổi"

“Hôm nay, điều kiện thời tiết không tốt. Mặt sân xấu khiến tuyển Việt Nam không thể triển khai lối chơi như đề ra. Tôi khá tiếc khi tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng vẫn rất vui vì toàn đội giành chiến thắng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự ủng hộ cho toàn đội”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận thắng Nepal 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trời mưa lớn tại TP.HCM khiến trận đấu giữa Việt Nam và Nepal vào tối 14/10 phải dời lịch 30 phút, chuyển giờ bắt đầu từ 19h30 sang 20h00. Dù sau đó trời đã dần tạnh, nhưng chất lượng sân Thống Nhất bị ảnh hưởng rõ rệt, khiến chất lượng lối chơi của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng.

Tuyển Việt Nam nhọc nhằn vượt qua Nepal nhờ bàn đá phản lưới nhà của đối thủ.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn nhì nhận việc tuyển Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn, dù chơi lấn lướt phần lớn thời gian, đến từ sự nôn nóng và thiếu chính xác ở khâu dứt điểm:

“Do được chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam nắm phần nào lợi thế so với Nepal. Thực tế, chúng tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chưa tận dụng tốt. Các cầu thủ hơi vội vàng trong khâu xử lí cuối cùng. Bước sang hiệp 2, một vài cầu thủ đuối sức nên chúng tôi không đạt được những gì mình muốn”.

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Văn Khang hay Đình Bắc. Nhà cầm quân 48 tuổi khẳng định đây không phải phần thưởng mà là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực tập luyện.

“Hôm nay, các cầu thủ như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên được ra sân thi đấu. Đây không phải là phần thưởng, mà là thành quả cho quá trình tập luyện của họ. Họ đã có sự cạnh tranh tích cực với các cầu thủ khác. Thông qua sự cạnh tranh, chất lượng toàn đội sẽ được nâng cao”, ông Kim chia sẻ.

Vị HLV người Hàn Quốc nói thêm: “Hiểu Minh đã thể hiện tốt, tôi cũng muốn dành lời khen cho Trung Kiên. Hiệp 2, Văn Khang và Đình Bắc vào sân và cũng chơi tốt.”

Cục diện bảng F sau lượt trận thứ 4.

Khi được hỏi về phong độ của tiền đạo Tiến Linh – người tịt ngòi dù có vài cơ hội rõ ràng, HLV Kim Sang-sik vẫn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối:

“Chúng tôi chưa trao đổi gì nhiều lắm với Tiến Linh. Ở trận hôm nay, toàn đội có nhiều tình huống dứt điểm cầu môn tốt nhưng không có bàn thắng, đáng tiếc nhất là Tiến Linh. Cậu ấy sở hữu bản năng săn bàn, chạy chỗ và dứt điểm tốt. Hy vọng Tiến Linh sẽ ghi bàn ở trận gặp tuyển Lào vào tháng tới”.