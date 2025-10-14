Để Lào bất ngờ ghi bàn, tuyển Malaysia bùng nổ ở hiệp 2 với "cơn mưa" bàn thắng

5 ngày sau thắng lợi 3-0 trên sân khách, tuyển Malaysia trở về Bukit Jalil để tái đấu với tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Và có lẽ với phần đông CĐV Malaysia, ít ai nghĩ rằng trận đấu tối nay (14/10) lại có khởi đầu khó khăn như vậy cho đội chủ nhà.

Ngay phút 20, Chanthavixay tung cú sút từ tuyến hai, bóng chạm người hậu vệ Malaysia đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Hazmi, giúp Lào bất ngờ vươn lên dẫn 1-0.

Lào gây bất ngờ khi dẫn trước Malaysia sau hiệp 1.

Chơi hưng phấn sau bàn mở tỷ số, đội khách còn có thêm một pha uy hiếp nguy hiểm khi Thongkhamsavath tung cú sút xa khiến Hazmi phải bay người cứu thua.

Trong khi đó, tuyển Malaysia tỏ ra bế tắc dù cầm bóng vượt trội. Cơ hội đáng kể nhất của họ đến ở phút 27, nhưng thủ môn Lokphathip đã phản xạ xuất thần, từ chối liên tiếp hai pha dứt điểm cận thành của Dion Cools và Corbin Ong.

Dù dồn ép suốt hiệp 1, tuyển Malaysia không thể xuyên thủng hàng thủ Lào và chấp nhận bị dẫn 0-1 khi bước vào giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp 2, Malaysia đẩy cao đội hình tấn công và lập tức tạo ra sức ép nghẹt thở. Phút 59, từ chấm đá phạt ngay sát vòng cấm, Faisal Halim tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1, mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội chủ nhà.

Chỉ 6 phút sau, Morales đập nhả ăn ý với đồng đội rồi xoay người dứt điểm chìm, nâng tỷ số lên 2-1. Hàng thủ Lào bắt đầu rối loạn, và đến phút 70, Dion Cools bật cao đánh đầu kiến tạo để chính Morales hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành, giúp Malaysia dẫn 3-1.

Đội khách còn mắc sai lầm phút 79 khi Thapaseut và thủ môn Lokphathip không hiểu ý nhau, dẫn đến tình huống phản lưới nhà bi hài, nâng tỉ số lên 4-1 cho Malaysia. 3 phút sau, Paulo Josue ập vào đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi 5-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Với kết quả này, tuyển Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, còn Lào xếp thứ 3 với 3 điểm.

Dù vậy, nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal trước đó hiện vẫn treo lơ lửng trên đầu tuyển Malaysia. Nếu bị trừ 6 điểm, đội bóng này khó lòng cạnh tranh được với tuyển Việt Nam trong cuộc đua ở bảng F.

Tỉ số: Malaysia 5-1 Lào Đội hình xuất phát Malaysia: Hazmi, Dion Cools, Shahrul Saad, Corbin Ong, Shamsul, Haiqal, Aiman, Fazail, Laine, Halim, Morales Lào: Lokphathip, Sangvilay, Phetviengsy, Somsanid, Xaysombath, Bounkong, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Wenpaserth, Souvanny, Leuanthala Ghi bàn Malaysia: Halim 59’, Morales 65’, 70’, Khammanh 79’ (phản lưới nhà), Paulo Josue 82’ Lào: Khounthoumphone 20’



