Tuyển Việt Nam bất ngờ thua 2-6 trước Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn trước thềm Asian Cup nữ 2026 (diễn ra tháng 3 tới), đội tuyển nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu với Uzbekistan. Trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 6 châu Á còn Uzbekistan xếp thứ 9. Có thể nói đây là đối thủ rèn quân đầy chất lượng dành cho đoàn quân áo đỏ.

Ở trận đấu đầu tiên vào ngày 27/1, tuyển Việt Nam thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Bích Thùy. Trong cuộc tái đấu vào ngày 30/1, HLV Mai Đức Chung mạnh dạn thử nghiệm nhiều vị trí trong đội hình, từ hàng phòng ngự cho tới hàng công.

Tuyển Việt Nam thi đấu tương đối tốt trong hiệp một. Nhưng trong hiệp hai, tuyển Uzbekistan đã tăng tốc mạnh mẽ và ghi được 6 bàn thắng. Chung cuộc, đội bóng đến từ khu vực Trung Á giành chiến thắng với tỉ số 6-2.

Mặc dù tuyển Việt Nam thua trận, song điều quan trọng là HLV Mai Đức Chung đã có một cái nhìn chi tiết hơn về các vị trí trong đội hình cũng như là cách vận hành lối chơi. Những bài học rút ra từ mỗi trận đấu giao hữu sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển Việt Nam khi bước vào giải đấu chính thức.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc) để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo, với dự kiến hai trận đấu tập quốc tế, nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực và sự gắn kết đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ 1/3 đến 21/3 tại Australia. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội thành tích tốt nhất giành vé đến World Cup.