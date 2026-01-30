Chuyên gia Malaysia: Đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua cả 2 lượt trận gặp Việt Nam

Ngay sau khi được FIFA cho phép tạm hoãn án treo giò 1 năm, 7 cầu thủ nhập tịch đội tuyển Malaysia (Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel) đã trở lại với các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel vừa ra sân thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á.

Nhiều người hâm mộ Malaysia đã kêu gọi HLV Peter Cklamovski sớm gọi 7 cầu thủ nhập tịch trở lại ĐTQG Malaysia. Bản thân nhà cầm quân người Australia cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm cầu thủ này.

Dàn 7 cầu thủ nhập tịch trái phép từng giúp tuyển Malaysia thắng 4-0 Việt Nam hồi tháng 6/2025

Tuy nhiên, chuyên gia Zakaria Rahim (Malaysia) đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo đội tuyển Malaysia: “Việc đưa 7 cầu thủ nhập tịch trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia là rất rủi ro và nên tránh, dù điều đó có thể giúp chúng ta giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong trận lượt về vòng loại”.

Vào tháng 3 tới, đội tuyển Malaysia sẽ chơi trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với Việt Nam trên SVĐ Thiên Trường. Ở lượt đi, Malaysia thắng 4-0. Nhưng đội bóng áo vàng đang đối diện nguy cơ bị xử thua trận lượt đi do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch mà không có hồ sơ hợp lệ.

Ông Zakaria Rahim lo ngại nếu việc khiếu nại của LĐBĐ Malaysia lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không thành, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua không chỉ 1 mà là cả 2 lượt trận gặp Việt Nam:

“Việc tạm hoãn thi hành án treo giò không có nghĩa là cầu thủ đã hoàn toàn thoát án. Nếu sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng từ CAS và giành chiến thắng, có nguy cơ là kết quả trận đấu sẽ bị đảo ngược và chiến thắng sẽ được trao cho đội đối thủ như các trận đấu trước đó”.

Trên thực tế, ngoài trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia đã sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép trong 4 trận đấu khác. 3 trong số đó (gặp Singapore, Palestine và Cape Verde) thuộc phạm vị quản lý của FIFA. Và FIFA đã xử thua Malaysia với tỉ số 0-3 trong cả 3 trận đấu này.

Theo lịch trình được công bố, phiên điều trần giữa CAS và phía LĐBĐ Malaysia cũng như 7 cầu thủ nhập tịch sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới. Tuy nhiên, thời điểm CAS đưa ra quyết định cuối cùng chưa được xác định.