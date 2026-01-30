Balotelli tới V.League thi đấu, đầu quân cho đội bóng "ngựa ô" của Việt Nam

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chính thức chiêu mộ thành công Balotelli - tiền đạo người Guine Bissau. Chân sút này chuyển tới theo dạng cho mượn từ Madura United của Indonesia với thời hạn 6 tháng.

Tiền đạo sinh năm 1997 có tên thật là Albertine Joao Pereira, nhưng luôn được biết đến với biệt danh Balotelli. Sỡ hữu chiều cao 1m87, anh được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh hàng công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong nửa đầu mùa giải này, Balotelli đã có 16 lần ra sân cho Madura United tại giải VĐQG Indonesia, chơi 1177 phút, ghi được 2 bàn thắng. Trước đó, tiền đạo này từng có nhiều năm thi đấu ở các đội bóng hạng dưới tại Bồ Đào Nha. Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Balotelli hiện được định giá 125.000 euro, khoảng 3,8 tỷ đồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xác nhận thương vụ chuyển nhượng Balotelli.

Với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng này hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Sau 11 trận, đội quân của HLV Nguyễn Công Mạnh có 15 điểm (thắng 4, hòa 3, thua 4). Vào chiều nay (30/1), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đón tiếp Becamex TP.HCM trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2025/26.

Mùa trước, đội bóng miền Trung này từng được coi là “ngựa ô” của giải khi liên tục gây khó cho các đối thủ mạnh. Kết thúc mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng hạng 5 với 36 điểm, chỉ đứng sau 4 đội bóng giàu tiềm lực là Nam Định, Hà Nội, CAHN và Thể Công.