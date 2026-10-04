Tuyển Việt Nam bất ngờ được gọi tên sau khi tuyển Trung Quốc vỡ trận 0-5 trên sân nhà

Truyền thông Trung Quốc thêm lần nhắc tới tuyển Việt Nam sau khi chứng kiến thất bại của đội nhà.

“Đội tuyển Trung Quốc đã khiến người hâm mộ thất vọng! Họ thua 0-5 vào dịp Quốc khánh; LĐBĐ Trung Quốc không đưa ra lời xin lỗi nào trong suốt 13 năm”, đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải sau khi ĐTQG nước này để thua tuyển Palestine 0-5 trong khuôn khổ giao hữu ngay tại Trùng Khánh.

Bài viết của 163 nhắc lại thất bại của tuyển Trung Quốc trước tuyển Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên Đán (đầu năm 2022), sau đó liên hệ với thất bại 0-5 của đội nhà vào ngày 2/10 vừa qua.

“Đối với vô số người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, ĐTQG dường như luôn khiến họ tiếc nuối vào những thời điểm đặc biệt. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán 2022, họ để thua tuyển Việt Nam 1-3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Trong kỷ nghỉ Quốc khánh năm 2026, họ lại chịu thất bại ê chề 0-5 trước Palestine trong khuôn khổ giao hữu ngay trên sân nhà.

Hai thất bại này, cố tình xảy ra vào những ngày đặc biệt, đã làm tổn thương trái tim của người hâm mộ” – trang 163 viết ngay trong phần mở đầu.

Truyền thông Trung Quốc nhắc tới tuyển Việt Nam sau khi đội nhà thua Palestine 0-5.

Trong phần tiếp theo, trang 163 cho rằng thất bại 0-5 trước Palestine cũng giống với thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam, đều là kết quả khó chấp nhận với CĐV Trung Quốc.

“Palestine từ lâu đã chìm trong bất ổn, với giải đấu quốc nội phải tạm dừng ba năm và các cầu thủ dành phần lớn thời gian thi đấu ở nước ngoài, thiếu đi sự huấn luyện chuyên sâu. Ngược lại, tuyển Trung Quốc lại sở hữu một giải đấu quốc nội bài bản, cơ sở vật chất huấn luyện hiện đại và sự hỗ trợ hậu cần dồi dào.

Mặc dù trên lý thuyết có sự khác biệt lớn về nguồn lực, nhưng thực tế trên sân cỏ lại hoàn toàn khác: hàng phòng ngự của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Shao Jiayi đầy rẫy những lỗ hổng, mắc nhiều lỗi trong việc phá bóng, dẫn đến thất bại 0-5 đáng xấu hổ – lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc để thua đối thủ này.

Trận thua 1-3 trước Việt Nam vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán là một thất bại không thể chấp nhận được, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc để thua cùng một đối thủ, qua đó không thể giành vé tham dự World Cup 2022. Lời tiên đoán của Fan Zhiyi từ vài năm trước, "Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ thua Việt Nam, và bóng đá Trung Quốc sẽ mất hết thể diện," đã trở thành sự thật sau trận đấu này, trở thành chủ đề nóng hổi trong giới hâm mộ” – trang 163 bình luận.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng LĐBĐ nước này cần xin lỗi công khai sau thất bại của đội nhà.

Ngoài việc nhắc tới tuyển Việt Nam, trang tin của Trung Quốc chỉ trích vai trò của LĐBĐ nước này sau thất bại của đội nhà.

“Cả huấn luyện viên trưởng lúc bấy giờ là Li Xiaopeng và huấn luyện viên trưởng hiện tại Shao Jiayi đều đã xin lỗi người hâm mộ tại buổi họp báo, nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không đưa ra văn bản xin lỗi chính thức nào, và thậm chí các tài khoản mạng xã hội của họ cũng không được cập nhật. Tài khoản chính thức của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc chỉ thông báo tỷ số.

Nhìn lại, lần cuối cùng LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đưa ra lời xin lỗi công khai chính thức nhân danh liên đoàn là vào năm 2013 khi ĐTQG thua Thái Lan 1-5. Năm đó, trang web chính thức của CFA đã đăng tải ba bức thư xin lỗi cùng một lúc: một từ CFA, một từ Ban quản lý đội tuyển quốc gia và một từ đội tuyển quốc gia.

Suốt 13 năm kể từ đó, ngay cả sau hàng loạt trận thua ê chề, LĐBĐ Trung Quốc chưa từng đưa ra lời xin lỗi chính thức nào về bất kỳ trận đấu nào. Điều người hâm mộ khao khát không chỉ là chiến thắng, mà còn là lòng dũng cảm để đối mặt với thất bại”.

Theo kế hoạch, sau trận giao hữu gặp Palestine, tuyển Trung Quốc sẽ đá trận giao hữu thứ hai trong tháng 10 gặp Tajikistan (ngày 6/10). Sau đó, tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu liên tiếp gặp Malaysia vào các ngày 14 và 17/11 nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027.