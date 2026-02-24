Tuyển Việt Nam bất ngờ “bị đồn” để thua tuyển Trung Quốc 1-5

Sáng 24/2, trang 163 của Trung Quốc đăng tải một bài viết nói về kế hoạch chuẩn bị của đội nhà trước thềm giải đấu FIFA Series vào cuối tháng 3, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Curacao và Cameroon.

Thông tin bất ngờ nhất mà trang 163 vừa đăng tải, đó là dư luận Trung Quốc đột nhiên lan truyền “tin đồn” rằng tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của tân HLV Shao Jiayi vừa đánh bại tuyển Việt Nam 5-1 trong khuôn khổ giao hữu, diễn ra vào hôm qua (23/2). Tuy nhiên, trang 163 cũng đính chính và khẳng định rằng đây là thông tin không chính xác.

“Có thông tin cho rằng tuyển Việt Nam đã chịu thất bại rất đậm 1-5 trên sân khách trước Trung Quốc vào ngày 23/2, với HLV trưởng trông rất ủ rũ còn HLV Trung Quốc thì vui mừng hớn hở. Tuy nhiên, điều này đã bị phủ nhận.

Lần cuối cùng tuyển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu là khi HLV Jankovic còn dẫn dắt ĐTQG. Kể từ đó, tuyển Trung Quốc chưa từng chạm trán với tuyển Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Do đó, tuyên bố về thất bại 5-1 của tuyển Việt Nam là không có căn cứ” – trang 163 viết.

Tuyển Việt Nam bất ngờ vướng tin đồn để thua tuyển Trung Quốc 1-5.

Rõ ràng, thông tin tuyển Việt Nam vừa để thua tuyển Trung Quốc 1-5 là hoàn toàn bịa đặt. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa hề tập trung ĐTQG và tất nhiên toàn đội không thể thi đấu vào ngày hôm qua. Hiện các tuyển thủ vẫn đang thi đấu trong màu áo CLB.

Theo kế hoạch đã được VFF công bố, tuyển Việt Nam sẽ chỉ có một trận giao hữu gặp Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy để chạy đà chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31/3).

Trận đấu gặp Bangladesh nhiều khả năng sẽ là ngày mà tuyển Việt Nam chào đón hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sau 2 năm điều trị chấn thương. Ngoài ra, các tân binh như Đỗ Hoàng Hên, Lê Giang Patrik hay Phi Long có thể cũng sẽ ra mắt ĐTQG.

Trong khi đó, lần gần nhất tuyển Việt Nam chạm trán tuyển Trung Quốc là vào ngày 10/10/2023 thuộc khuôn khổ giao hữu. Ở trận đó, Tiến Linh dính thẻ đỏ và thầy trò HLV Troussier đã để thua chung cuộc trên sân khách với tỷ số 0-2.