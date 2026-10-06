Tuyên tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Người thân của bị hại nghẹn ngào mong gia đình Nguyễn Đức Anh làm một việc

Ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội “Giết người” trong vụ án khiến 3 mẹ con tử vong, anh N.V.Q. bị thương.

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) mức án tử hình về các tội Giết người và 6 năm tù Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Đức Anh phải chấp hành là tử hình. Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Chia sẻ với báo Dân Việt sau khi kết thúc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Nga, chị ruột anh Q., vẫn chưa hết xúc động. Nước mắt liên tục rơi khi bà nhắc đến những người thân đã mất.

Bà Nga mong gia đình bị cáo có thể đến gặp gia đình nạn nhân. Một lời xin lỗi, lời chia buồn hay 1 nén nhang cho người đã khuất, theo bà, có thể phần nào xoa dịu nỗi đau mà gia đình đang gánh chịu.

Trong vụ án, anh Q. là người duy nhất sống sót trong gia đình nhưng phải chịu 31 vết thương. Tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định 76%.

Bị cáo Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: Di Anh

Theo Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, tình trạng sức khỏe của anh Q. khiến khả năng lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện gia đình vẫn phải lo chi phí điều trị, đồng thời bố trí người chăm sóc anh.

“Anh Quang là nạn nhân may mắn còn sống sót với tỷ lệ thương tật 76%. Với tỷ lệ này, rõ ràng anh mất hoàn toàn khả năng lao động, không có khả năng kiếm thêm thu nhập. Gia đình cũng phải tốn rất nhiều chi phí điều trị và phải có người túc trực chăm sóc anh”, Luật sư Đỗ Ngọc Thanh nói.

Chia sẻ về trách nhiệm dân sự, phía bị hại đề nghị hơn 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử chấp nhận mức bồi thường hơn 1,13 tỷ đồng.

Luật sư Thanh cho biết Đức Anh khai bản thân không có tiền, cha mẹ bị cáo cũng không có khả năng tài chính. Bị cáo đồng ý với khoản bồi thường mà tòa tuyên, nhưng việc thi hành còn phụ thuộc vào tài sản và khả năng thực tế của bị cáo.

Theo luật sư, điều gia đình bị hại mong muốn lúc này không chỉ là khoản tiền bồi thường. Họ cần sự chia sẻ và hỗ trợ phần nào để vượt qua mất mát quá lớn. “Bản án là bài học sâu sắc đối với giới trẻ trong chuyện tình cảm, cần làm sao lựa chọn lối hành xử văn minh, lịch sự”, Luật sư Đỗ Ngọc Thanh chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phong, tại phiên xét xử sáng ngày 6/10, trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhận định: Tất cả mọi người đều phẫn nộ trước hành vi tàn ác, man rợ của bị cáo.

"Chúng ta không thể nào hình dung, nghĩ đến được một người khỏe mạnh bình thường, vô cớ đột nhập vào nhà đêm khuya rồi nhẫn tâm tấn công một gia đình không quen biết lần lượt chồng, vợ và 2 con. Đặc biệt, các cháu còn rất nhỏ nhưng bị cáo Đức Anh tác động một cách dã man đối với các cháu" - đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: Tội ác trên cần được loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án 6 - 7 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; mức án Tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh là Tử hình

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, tuyên buộc bị cáo Nguyễn Đức Anh bồi thường chi phí tổn thất cho đại diện hợp pháp của các bị hại theo quy định của pháp luật.

Được HĐXX cho phép nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Anh trả lời: "bị cáo không có gì để nói".