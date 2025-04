Ngày 16-4, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Trương Nguyễn Đình Tuấn (25 tuổi; ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Võ Kiên Nhẫn (33 tuổi), Trần Thị Bé (40 tuổi) và Trần Tuấn Tú (27 tuổi) – cùng ngụ tỉnh Long An.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhẫn mức án tử hình, Bé mức án tù chung thân, Tú và Tuấn lần lượt bị tuyên phạt mức án 20 năm tù và 9 năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 5-10-2023, Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phối hợp Công an xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường tuần tra phòng, chống tội phạm trên tuyến Đường tỉnh 831 thì phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên truy bắt. Sau đó, tổ tuần tra bắt giữ 2 đối tượng là Nhẫn và Bé; đồng thời thu giữ hơn 12,6kg ma túy.

Quá trình điều tra, 2 đối tượng khai nhận số ma túy trên của Nguyễn Duy Tân (27 tuổi; ngụ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê Tú vận chuyển từ Campuchia về thị xã Kiến Tường giao cho Tuấn.

Tuy nhiên, Tú giao lại cho Nhẫn và Bé vận chuyển về để giao cho Tuấn; còn Tú điều khiển xe máy chở Tuấn về thị xã Kiến Tường để chờ nhận ma túy.

Trong vụ án này, Nhẫn và Bé là người thực hiện; Tú là người giúp sức liên hệ để các bị cáo giao nhận ma túy; Tuấn chưa nhận được ma túy nên phạm tội chưa đạt.

Liên quan đến vụ án còn có 2 anh em ruột là Nguyễn Cao Duy và Nguyễn Duy Tân. Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của 2 đối tượng này để xử lý sau.