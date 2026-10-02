Tuyển Trung Quốc “vỡ trận”, thua đậm khó tin ngay sân nhà

Không nhiều người nghĩ tuyển Trung Quốc lại để thua đậm đến vậy trước một đối thủ “cửa dưới” ngay trên sân nhà.

Với mục đích rèn quân đồng thời hy vọng cải thiện thứ bậc trên BXH FIFA, tuyển Trung Quốc có trận đấu giao hữu gặp tuyển Palestine trên sân nhà ở thành phố Trùng Khánh. Tương quan lực lượng, tuyển Trung Quốc vốn được đánh giá nhỉnh hơn từ chất lượng cầu thủ đến lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, trong một ngày “công cùn thủ kém”, tuyển Trung Quốc lại vỡ trận, sụp đổ quá dễ dàng và phải hứng chịu mưa bàn thua trước đại diện từ Tây Á.

Tuyển Trung Quốc nhập cuộc không tốt và sớm để thủng lưới ở phút 16 do sai lầm ở hệ thống phòng ngự. Hậu vệ và thủ môn Trung Quốc không thể phá bóng trước sức ép của đối phương, tạo cơ hội cho Assad Al Hamlawi ghi bàn mở tỷ số.

Chỉ hơn 5 phút sau, tuyển Trung Quốc tiếp tục phải chịu thêm bàn thua thứ hai. Vẫn là tiền đạo Assad Al Hamlawi phá bẫy việt vị rồi chiến thắng thủ môn Trung Quốc trong pha đối mặt trực tiếp.

Tuyển Trung Quốc có một trận thua thảm hoạ.

Chưa hoàn hồn sau 2 bàn thua chóng vánh, tuyển Trung Quốc dâng lên hòng tìm bàn gỡ. Song, chẳng những không ghi được bàn, đội chủ nhà còn tiếp tục hứng thêm bàn thua ở thời điểm cuối hiệp 1 khi hàng thủ có dấu hiệu mất tập trung.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Trung Quốc thực hiện tới 5 sự thay đổi người liên tiếp hòng cải thiện thế trận. Tuyển Trung Quốc vẫn cố gắng dâng cao nhưng các pha lên bóng của họ lại quá đơn điệu và dễ dàng bị hoá giải. Đội chủ nhà tạo được vài cơ hội dứt điểm nhưng các chân sút của họ cũng không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Đến phút 54, tuyển Palestine chấm dứt mọi hy vọng mong manh của tuyển Trung Quốc khi ghi bàn thắng thứ 4 sau một tình huống tổ chức phản công. Trong những phút còn lại, tuyển Trung Quốc hoàn toàn bất lực trong việc tìm bàn gỡ danh dự.

Cơn ác mộng với tuyển Trung Quốc vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến phút 90+4, Palestine còn ghi thêm bàn thắng nữa khi mà đội chủ nhà đã sụp đổ về tinh thần. Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-0 cho Palestine.

Sự thất vọng của HLV Trung Quốc.

Rõ ràng, đây là một kết quả nằm ngoài sự tưởng tượng của người hâm mộ. Chẳng ai có thể ngờ tuyển Trung Quốc lại thua đậm đến thế trước một đội “hạng hai” ở châu Á. Tuyển Trung Quốc vốn có nhiều lợi thế trước trận nhưng họ lại thi đấu quá nhạt nhoà và phải trả giá bằng một thất bại ê chề.

Thất bại này khiến tuyển Trung Quốc dễ bị trừ điểm, tụt hạng trên BXH FIFA. Quan trọng hơn, họ đối diện với rất nhiều mối lo trước VCK Asian Cup 2026.

Điều đáng nói là thất bại 0-5 trước Palestine không phải là một “tai nạn” với tuyển Trung Quốc. Trước trận thua này, đội bóng xứ tỷ dân cũng thua đậm New Zealand, tới 0-3 ngay sân nhà.

Theo lịch, tuyển Trung Quốc sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Tajikistan vào ngày 6/10. Sau đó, đội quân do HLV Shao Jiayi dẫn dắt sẽ có thêm 2 trận giao hữu gặp tuyển Malaysia vào các ngày 14 và 17/11 tới.

Còn tại VCK Asian Cup vào tháng 1/2027, tuyển Trung Quốc cũng sẽ nằm ở bảng đấu được dự báo rất khó khăn cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan.

Tỷ số chung cuộc: Trung Quốc 0-5 Palestine

Đội hình xuất phát: