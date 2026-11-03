Tuyển Trung Quốc vỡ trận, hứng “mưa bàn thua” ở giải quốc tế

Tuyển trẻ Trung Quốc để thua tới 0-4 trước đối thủ vả phải trắng tay rời giải.

Ngày 2/11, đội U17 Trung Quốc với nhiều cầu thủ thuộc lứa tuổi U16 có trận đấu cuối cùng tại giải quốc tế Gulf Cup gặp U17 Ai Cập. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng bởi đội thắng sẽ giành suất đá trận chung kết để tranh chức vô địch tại giải.

Đối đầu ứng cử viên vô địch, U17 Trung Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn, trong bối cảnh họ còn có một số vị trí bị treo giò vì thẻ đỏ và nghỉ vì chấn thương. Đây là lý do khiến U17 Trung Quốc lép vế hoàn toàn, bị vỡ trận và để thua 0-4, bị loại khỏi giải từ vòng bán kết.

Ngay từ đầu, U17 Trung Quốc đã phải đối mặt với những đợt tấn công dữ dội từ đối thủ. Phút thứ 11, một cầu thủ Ai Cập tung cú sút chéo từ cánh phải, bóng nảy lên trước khi đi vào góc xa khung thành, giúp Ai Cập dẫn trước 1-0. Phút thứ 38, Ai Cập lại có thêm bàn thắng, với đường chuyền của Tamer vượt qua tất cả các hậu vệ và bay thẳng vào lưới. Kết thúc hiệp một, Trung Quốc bị dẫn trước 0-2.

U17 Trung Quốc thua đậm Ai Cập.

Sau giờ nghỉ, U17 Trung Quốc đã điều chỉnh chiến thuật và tăng cường tấn công. Phút 59, Trung Quốc ghi bàn nhưng trọng tài thổi việt vị và không công nhận, tước đi cơ hội tốt nhất của Trung Quốc để rút ngắn tỷ số.

Khi trận đấu tiếp diễn, bất lợi về thể lực do chênh lệch tuổi tác ngày càng trở nên rõ rệt. Dưới áp lực thi đấu cao kéo dài, các pha di chuyển của cầu thủ Trung Quốc trở nên thiếu chính xác, và các sơ hở trong phòng ngự ngày càng mở rộng. Ai Cập ghi bàn thắng thứ hai ở phút 89, và sau đó tận dụng thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng 4-0. Cuối cùng, đội tuyển U17 Trung Quốc phải chịu thất bại nặng nề 0-4 trước đội tuyển U17 Ai Cập.

Theo trang 163, dù thất bại nhưng các cầu thủ trẻ Trung Quốc vẫn nhận được lời khen ngợi vì hành trình trong cả giải đấu, khi đội chơi tốt ở những trận trước đó.

Dù vậy, sau trận thua mới nhất, nhiều cư dân mạng lại chỉ trích HLV trưởng Zhang Yaokun, cho rằng chiến thuật phòng ngự của đội quá đơn giản, điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu không kịp thời và thiếu chiến lược hiệu quả khi đối đầu với những đối thủ có cường độ thi đấu cao.

U17 Trung Quốc đã thi đấu khá tốt trước khi thua đậm Ai Cập.

Báo Thể thao Thanh niên Bắc Kinh lại cho rằng mục tiêu chính của đội tuyển tại chiến dịch Cúp vùng Vịnh lần này không phải là giành chức vô địch, mà là tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế quý giá bằng cách đối đầu với những đối thủ mạnh đến từ Tây Á và Bắc Phi. Tỷ số 0-4 trước Ai Cập phản ánh khách quan khoảng cách thực sự giữa tuyển trẻ Trung Quốc và các đội bóng mạnh của Bắc Phi. Khả năng thể hiện kỹ thuật dưới áp lực và thể lực để thi đấu liên tục là những vấn đề mà các cầu thủ trẻ Trung Quốc cần phải rèn luyện và cải thiện.

Dự kiến sau khi kết thúc hành trình tại Gulf Cup, U17 Trung Quốc sẽ chỉnh sửa, bổ sung đội hình nhằm hướng tới giải đấu cực kỳ quan trọng, đó là VCK U17 World Cup 2026, bơi họ nằm ở bảng đấu đầy khó khăn cùng Tây Ban Nha, Maroc và Fiji. Theo lịch, U17 Trung Quốc sẽ phải gặp Tây Ban Nha ngay từ lượt mở màn vào ngày 20/11 tới.