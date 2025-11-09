Tuyển Trung Quốc triệu tập lực lượng mạnh hiếm có hòng hạ tuyển Việt Nam

Chỉ còn ít ngày nữa, giải Tứ hùng Panda Cup sẽ được khởi tranh với sự góp mặt của chủ nhà U22 Trung Quốc cùng 3 khách mời gồm U22 Việt Nam, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Mới đây, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) cũng chính thức công bố danh sách triệu tập đội U22 nước này để thi đấu tại Panda Cup. Danh sách này gồm 30 tuyển thủ, được giới truyền thông đánh giá là “mạnh hiếm có” với đại diện thuộc khu vực Đông Á.

So với đợt tập trung gần nhất (hồi tháng 10 vừa qua), lực lượng của U22 Trung Quốc có một số thay đổi. Đầu tiên là số lượng cầu thủ được tăng thêm 4, từ 26 lên 30.

Ở hàng hậu vệ, U22 Trung Quốc tăng từ 8 cầu thủ ở trại huấn luyện lần trước lên thành 10 ngôi sao. Peng Xiao, Liu Haofan, Yang Xi, Wang Shiqin, Zhang Aihui, He Yiran và Xuan Zhijian vẫn được chọn, trong khi Hu Hetao và Bao Shimeng được bổ sung mới.

Hàng tiền vệ gồm 13 cầu thủ, trong đó có một số ngôi sao mới so với những đợt hội quân trước, như Li Zhenquan và Wang Bohao.

Danh sách U22 Trung Quốc được giới chuyên môn đánh giá cao.

Số lượng tiền đạo của U22 Trung Quốc cũng tăng từ 3 lên 4, Liu Chengyu, Baihelam Abduwali và Zhu Pengyu vẫn giữ nguyên trong đội hình. Đáng chú ý phải kể tới Xiang Yuwang, người đã vắng mặt trong trại huấn luyện trước, đã trở lại.

Trong số các cầu thủ Trung Quốc vừa được triệu tập, Wang Bohao là cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng. Đây cũng là gương mặt duy nhất của đội chủ nhà đang chơi bóng ở nước ngoài (tại CLB Den Bosch, Hà Lan).

Trang 163 cho rằng ở đợt hội quân lần này, HLV Antonio Puche sở hữu lực lượng tốt hơn so với những đợt hội quân gần đây. Không chỉ số lượng tăng lên, chất lượng của U22 Trung Quốc cũng được đánh giá cao hơn, với sự đồng đều ở các tuyến, đặc biệt là trên hàng tấn công. Một số cầu thủ Trung Quốc cũng được đánh giá đạt phong độ cao khi thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, với Zhu Pengyu, Li Xinxiang và Peng Xiao đều ghi bàn.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng 3 khách mời dự Panda Cup năm nay đều có trình độ cao, bao gồm cả U22 Việt Nam. Chính vì thế, U22 Trung Quốc cần phải triệu tập lực lượng tốt nhất với mục tiêu giành những kết quả tốt, trong đó có mục tiêu thắng U22 Việt Nam.

Theo lịch trình, U22 Trung Quốc chính thức tập huấn ở Thành Đô từ hôm nay (9/11) để chuẩn bị cho Panda Cup, khởi tranh từ ngày 12/11 tới. Đội chủ nhà sẽ chạm trán U22 Việt Nam ngay từ lượt trận mở màn.

Với U22 Việt Nam, Panda Cup sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ chạy đà cho SEA Games 33 vào tháng 12 tới, sau đó là VCK U23 châu Á khởi tranh vào đầu năm 2026.