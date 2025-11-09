Báo Trung Quốc lo lắng khi HLV Kim Sang-sik triệu tập ngôi sao cao 1m95 khoác áo ĐT Việt Nam

Trang 163 của Trung Quốc vừa có bài bình luận về danh sách U22 Việt Nam vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập để chuẩn bị dự Panda Cup tại Trung Quốc và sau đó là SEA Games 33. Bài viết có tiêu đề: “Cao hơn tuyển Trung Quốc, trung vệ mới của U22 Việt Nam cao 1m95, có thể làm khó Xiang Yuwang, Wang Yudong và Kuai Jiwen”.

Trang 163 cho rằng Đinh Quang Kiệt, cầu thủ cao 1m95 được triệu tập vào danh sách U22 Việt Nam, sẽ là thử thách lớn cho U22 Trung Quốc không chỉ ở Panda Cup mà có thể cả VCK U23 châu Á 2026.

“Trong khi U22 Trung Quốc vẫn đang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, vốn không liên quan đến các giải đấu châu Á, đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới tại Trung Quốc, nơi họ sẽ gặp đội tuyển U22 Trung Quốc, đội tuyển U22 Uzbekistan và đội tuyển U22 Hàn Quốc. Trong số đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập trung vệ Đinh Quang Kiệt, cầu thủ cao 1m95 từ HAGL. Sinh năm 2007, điều này đồng nghĩa với việc anh cũng đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á sắp tới.

Đội tuyển U22 Trung Quốc có thành tích lịch sử kém cỏi so với các đối thủ. Uzbekistan và Hàn Quốc đều đã vô địch giải U23 châu Á. Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á được tổ chức tại Thường Châu, Giang Tô, và đã nhiều lần lọt vào tứ kết. Có thể nói, trong số bốn đội, đội tuyển U22 Trung Quốc có thành tích lịch sử kém nhất.

Hiện tại, U22 Việt Nam đã tập trung lực lượng hùng hậu, bao gồm cả sao Việt kiều từ Nga, Viktor Lê. Đáng chú ý, một ngôi sao hàng thủ khả năng sẽ đá chính là Đinh Quang Kiệt, người cao 1m95. Chúng tôi đã đưa tin về cầu thủ này bốn năm trước; nhờ thể hình tuyệt vời và khả năng phòng ngự rộng, anh là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển U17 Việt Nam. Sau đó, anh chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự sang trung vệ, giúp tăng cường khả năng đánh đầu của Việt Nam”.

Báo Trung Quốc e ngại đội hình của U22 Việt Nam, đặc biệt là vị trí của Quang Kiệt.

Theo trang báo Trung Quốc, U22 Việt Nam có thể tận dụng chiều cao của Quang Kiệt để gây ra khó khăn cho đội chủ nhà ở Panda Cup sắp tới.

“So với đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Peng Xiao của đội tuyển U22 Trung Quốc, cũng như các cầu thủ chủ chốt đến từ Hồ Bắc như Liu Haofan và Zhang Yixuan, đều có chiều cao dưới 1m90. Nếu đội tuyển U22 Việt Nam áp dụng chiến thuật cố định, áp lực phòng ngự lên đội tuyển U22 Trung Quốc có thể sẽ gia tăng.

Hơn nữa, chiều cao của một số tiền đạo, chẳng hạn như Zhu Pengyu và Liu Chengyu, những người giỏi đánh đầu, lại thấp hơn đáng kể so với các hậu vệ Việt Nam. Nhiều khả năng ở các trận sắp tới, U22 Việt Nam cũng sẽ có sự thay đổi về lối chơi”.

Khi nhận định về VCK giải U23 châu Á 2026, trang 163 cho rằng U23 Trung Quốc đã may mắn hơn U23 Việt Nam khi nằm ở bảng đấu nhẹ ký hơn.

“Tại Giải vô địch U23 châu Á năm sau, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Đội tuyển U23 Trung Quốc sẽ gặp Iraq, Úc và Thái Lan. Dựa trên kết quả vòng bảng và thành tích trước đó, đội tuyển U23 Trung Quốc sẽ gặp một bảng đấu dễ thở hơn so với đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu này”.

Theo lịch, Panda Cup sẽ khởi tranh từ ngày 12/11. U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt chạm trán Trung Quốc (12/11), Uzbekistan (15/11) và Hàn Quốc (18/11).

Sau giải này, toàn đội sẽ trở về nước để chuẩn bị cho đấu trường SEA Games vào tháng 12 tới.



