Tuyển Trung Quốc thua tan tác, “trở về mặt đất” sau khi gây bất ngờ

Ba ngày trước, đội U20 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch châu Á, U20 Australia trong trận giao hữu với tỷ số 1-0. Chiến thắng đó giúp U20 Trung Quốc nhận không ít lời tán dương từ truyền thông nước nhà.

Đến tối 31/3, hai đội tiếp tục tái ngộ ở trận giao hữu thứ hai. Kết quả trận này hoàn toàn trái ngược khi U20 Trung Quốc phải hứng chịu tới 4 bàn thua trên sân nhà.

Hiệp 1 là thời điểm mà hai đội thi đấu tương đối tẻ nhạt. Dù đều tạo ra cơ hội nhưng cả hai đội đều thi nhau bỏ lỡ và hiệp đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, U20 Australia dâng cao và họ ghi liền 2 bàn thắng, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền.

2 bàn thua của U20 Trung Quốc.

Đến phút 67, Yang Mingrui sau khi vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U20 Trung Quốc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà lại chơi thiếu tập trung dẫn tới việc phải trả giá bằng 2 bàn thua nữa. Australia vươn lên dẫn 4-1.

Mãi tới phút 87, U20 Trung Quốc mới ghi thêm 1 bàn gỡ nữa nhờ khoảnh khắc toả sáng với cú sút xa đẹp mắt của Yang Mingrui. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về phía U20 Australia.

Như vậy, U20 Trung Quốc đã nếm mùi thất bại tâm phục khẩu phục trước Australia. Sau những lời tán dương, họ đã sớm “trở lại mặt đất”.

Trong năm 2026, các đội U20 ở châu Á trong đó có Trung Quốc không tham dự giải đấu lớn nào. Phải đến năm 2027, U20 Trung Quốc mới tham dự giải U20 châu Á với tư cách là đội chủ nhà.