Thắng kịch tính, đội tuyển ở Đông Nam Á vẫn bị loại khỏi Asian Cup trong tiếc nuối

Sau trận thắng ngược 2-1 trước Afghanistan, tuyển Myanmar phải làm khách trên sân của tuyển Pakistan ở lượt cuối bảng E, vòng loại Asian Cup 2027.

Trước trận này thì cả Myanmar và Pakistan đều hết cơ hội vào VCK, do tuyển Syria đã chính thức đoạt vé dự Asian Cup 2027. Dù vậy, tuyển Myanmar vẫn thi đấu với quyết tâm rất cao và họ đã giành được chiến thắng xứng đáng.

Dù phải đá trên sân khách nhưng Myanmar hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ kiểm soát bóng 56% trong hiệp một và 60% trong hiệp hai, thực hiện tổng cộng 8 pha dứt điểm, trong đó có 5 lần trúng đích, trong khi Myanmar chỉ thực hiện được 5 pha dứt điểm, 2 trúng đích.

Suốt hiệp 1, Myanmar là đội tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn nhưng các chân sút lại bỏ lỡ những cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. Dù vậy, nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 47. Đội khách tổ chức một pha tấn công nguy hiểm khiến hậu vệ Pakistan đá bóng phản lưới nhà.

Với tâm lý tự tin sau khi dẫn bàn, tuyển Myanmar tiếp tục dâng lên tấn công. Đến phút 59, họ có bàn nhân đôi cách biệt sau một pha tấn công chớp nhoáng, được kết thúc bằng pha dứt điểm của Than Paing.

Với 2 bàn dẫn trước, Myanmar phần nào giảm nhịp độ trận đấu, tạo cơ hội cho Pakistan dâng lên tấn công. Tuy nhiên, mãi tới phút 90+1, đội chủ nhà mới ghi được một bàn gỡ nhờ pha lập công của Shayek Dost.

Tuyển Myanmar thắng thuyết phục trên sân khách.

Trong ít phút bù giờ còn lại, Pakistan vẫn dâng lên tấn công nhưng đây là thời điểm Myanmar đã chủ động lùi về phòng ngự để bảo toàn tỷ số sát nút.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Myanmar. Như vậy, đại diện của Đông Nam Á vẫn đứng nhì bảng E. Dù không thể giành vé dự VCK Asian Cup nhưng với việc thắng 2 lượt đấu cuối, tuyển Myanmar vẫn có thể “ngẩng cao đầu” và xứng đáng nhận lời khen từ người hâm mộ nước nhà.

Ngoài ra, 2 chiến thắng cũng giúp Myanmar cải thiện thứ bậc trên BXH FIFA, đồng thời tự tin hơn khi hướng về AFF Cup vào tháng 7 tới.