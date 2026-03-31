Tuyển Indonesia vỡ trận, thảm bại khó ngờ trước khi gặp tuyển Việt Nam

Cách đây ít ngày, U17 Indonesia đã gây thất vọng lớn khi để thua tới 0-7 trước Hàn Quốc ở giải Tứ hùng tại Thái Lan.

Đến lượt trận thứ hai gặp Ấn Độ, Indonesia tiếp tục trình diễn bộ mặt nhạt nhòa, mau chóng sụp đổ vì những sai lầm phòng ngự.

Trước trận này thì Ấn Độ không được đánh giá cao. Trình độ của họ cũng không hề nhỉnh hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo lại để thua theo cách khá bất ngờ.

Do những lỗ hổng ở hàng phòng ngự, Indonesia thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đại diện của khu vực Đông Nam Á vùng lên tấn công nhưng không thể ghi bàn gỡ. Thậm chí, họ còn tiếp tục mắc lỗi và để thua bàn thứ 3.

Thua chung cuộc 0-3, U17 Indonesia đã phải hứng chịu tới 10 bàn thua sau 2 lượt trận ở giải Tứ hùng mà chưa ghi được bàn nào. Đây là những con số đáng báo động của U17 Indonesia trước 2 giải U17 Đông Nam Á và U17 châu Á 2026.

Đáng lưu ý, ở giải U17 Đông Nam Á 2026 khởi tranh trong tháng 4 tới, U17 Indonesia với vai trò chủ nhà sẽ nằm ở “bảng tử thần” cùng U17 Việt Nam, Malaysia và Timor Leste. Việc đại bại ở cả 2 trận gần nhất khiến đội bóng xứ Vạn đảo sẽ phải rất quan ngại trước khi chạm trán U17 Việt Nam.

Sau đó, giải U17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh trong tháng 5 tới. U17 Indonesia cũng nằm ở “bảng tử thần” cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Các đội sẽ hướng tới tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất dự U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, đây sẽ là mục tiêu rất khó với U17 Indonesia trong bối cảnh họ đang có phong độ rất tệ.