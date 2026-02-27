Tuyển Trung Quốc thua ngược, “trở về mặt đất” sau trận thắng Indonesia 7-0

Nhằm chuẩn bị cho giải U17 châu Á 2026, mới đây U17 Trung Quốc đã thi đấu hai trận giao hữu gặp Indonesia với kết quả toàn thắng với các tỷ số 7-0 và 3-2. Những chiến thắng này giúp U17 Trung Quốc nhận được nhiều lợi khen ngợi từ truyền thông nước nhà.

Theo Sohu, U17 Trung Quốc vừa có thêm một trận giao hữu gặp Uzbekistan, nhà đương kim vô địch ở đấu trường châu Á.

U17 Trung Quốc tung ra sân hầu hết các cầu thủ chủ chốt, chỉ vắng mặt Kuang Zhaolai, Wan Xiang và Xie Jin. Họ đã có khởi đầu như mơ, với bàn thắng bằng đầu của Zhang Bolin chỉ sau 10 phút. Tuy nhiên, Uzbekistan đã chiếm ưu thế và gỡ hòa ở phút 28 bằng một pha đánh đầu. Sau đó, đến phút 63, Uzbekistan lại ghi bàn bằng một pha đánh đầu từ tình huống cố định, qua đó hoàn thành màn lội ngược dòng với tỷ số 2-1.

U17 Trung Quốc thua ngược 1-2 trước Uzbekistan.

Theo Sohu, trận thua trước Uzbekistan đã khiến U17 Trung Quốc như “trở về mặt đất” sau khi họ liên tiếp đánh bại Indonesia. U17 Trung Quốc đã nhận ra điểm yếu của mình và họ sẽ phải sửa sai để hướng tới giải châu Á.

“Việc đội tuyển U17 Trung Quốc để thủng lưới hai bàn liên tiếp, cả hai đều từ các pha không chiến, đã trực tiếp phơi bày điểm yếu lớn nhất của họ. Mặc dù không bị bất lợi về chiều cao, nhưng việc phòng ngự trước những quả bóng bổng đã trở thành vấn đề, tạo điều kiện cho các đối thủ khác nhắm vào họ.

Ở vòng loại giải châu Á 2026, U17 Trung Quốc vẫn chưa gặp phải đối thủ thực sự mạnh nào. Tuy nhiên VCK sẽ rất khác. Ngay cả khi đội tuyển tung ra đội hình mạnh nhất, việc giành chiến thắng trước các đội hàng đầu châu Á đã khó, chứ đừng vội nói đến chức vô địch” – Sohu bình luận.

Tại VCK U17 châu Á 2026 (khởi tranh vào tháng 5), U17 Trung Quốc rơi vào bảng đấu rất khó lường (bảng B) cùng Nhật Bản, Qatar và Indonesia. Hai đội đầu bảng sẽ lọt vào tứ kết giải châu Á đồng nghĩa với suất dự U17 World Cup 2026.

Khu vực Đông Nam Á có 4 đội dự giải U17 châu Á năm nay gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Myanmar. U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 7 sẽ nằm bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE.