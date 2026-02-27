Từng thua đau, HLV Thái Lan tuyên bố sẽ “phục thù” tuyển Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á

Tại giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, chủ nhà Thái Lan đi tiếp vào bán kết sau 2 trận toàn thắng, trong khi tuyển nữ Việt Nam cũng đi tiếp với 2 chiến thắng và 1 trận thua. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở vòng bán kết diễn ra ngày mai (28/2).

Trước trận bán kết, HLV Tanatorn Santanaprasit tỏ ra rất quyết tâm vào kịch bản “phục thù” tuyển Việt Nam. Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cho rằng thất bại của đội nhà ở chung kết giải Đông Nam Á 2024, sẽ là động lực để toàn đội “đòi nợ” trước tuyển Việt Nam.

“Về việc đối đầu với tuyển Việt Nam, nếu trước giải đấu bạn hỏi tôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau ở bán kết vì họ là một đội mạnh. Nhưng sau khi tham gia giải đấu và xem màn trình diễn của Australia (đội xếp trên Việt Nam để dẫn đầu bảng B), họ đã thực sự chơi tốt lần này.

Đối đầu với tuyển Việt Nam, đội mà chúng tôi đã thua trong trận chung kết lần trước, chúng tôi sẽ càng có thêm động lực. Thật tốt khi gặp lại họ ở bán kết lần này. Đó sẽ là một bài kiểm tra thực sự cho chúng ta”.

Tuyển futsal nữ Việt Nam từng hạ Thái Lan để vô địch giải đấu năm 2024.

Ngoài việc nói về tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan cũng đề cập tới chiến thắng 8-0 của đội nhà trước Malaysia tại vòng bảng vào hôm qua. Ông cho rằng đây vẫn chưa phải là màn trình diễn tốt nhất của toàn đội.

“Trong trận gặp Malaysia, chúng tôi muốn các cầu thủ thi đấu tự tin và không tạo áp lực cho bản thân. Trong lúc khơi động, các em có chút lo lắng về việc không thi đấu tốt, nhưng khi vào sân, mọi người đều cố gắng thích nghi tốt hơn và thi đấu tốt. Các em đều đang tiến bộ qua từng trận.

Nhìn chung, mặc dù thắng 8-0 nhưng chúng tôi vẫn còn một số sai sót. Vẫn còn những điều mà chúng ta cần khắc phục.

Về kết quả 2 trận vòng bảng, tôi nghĩ đó là những kết quả rất đáng hài lòng, nhưng như tôi đã đề cập, vẫn còn những sai sót nhỏ. Chúng ta cần cải thiện khâu triển khai bóng tấn công, chúng ta cần phải chính xác hơn, nhưng hàng phòng ngự thì khá tốt”.

Trong khi đó, Jenjira Bubpha, một cầu thủ ngôi sao của tuyển futsal nữ Thái Lan, cũng rất háo hức trước trận bán kết gặp tuyển Việt Nam:

“Chúng tôi luôn cố gắng làm theo những gì HLV yêu cầu và chơi theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng và điều đó giúp toàn đội thêm tự tin.

Trận đấu tiếp theo là với tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi không cảm thấy áp lực nào vì chúng ta đã đi đến đây rồi, chúng ta có thể đối đầu bất kỳ ai”.

Tại giải futsal nữ Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2024, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong hiệp phụ ở trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Còn ở SEA Games 33 cách đây không lâu, thành tích của tuyển nữ Việt Nam cũng tốt hơn đội bạn. Tuyển nữ Việt Nam giành tấm HCV còn chủ nhà Thái Lan chỉ có thể đoạt HCĐ.