Tuyển Malaysia sẽ bị xử thua tuyển Việt Nam, bị đỉnh chỉ và rơi vào thảm họa?

Dư luận Malaysia đang đổ dồn sự chú ý vào phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến vụ kháng cáo của bảy cầu thủ ĐTQG. Tuy nhiên theo tờ báo Bharian, có một vấn đề khác mới là mối quan tâm lớn nhất, đó là phán quyết cuối cùng của AFC và có thể là cả FIFA. Đây là hai tổ chức có thể đưa thêm các hình phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng như ĐTQG.

AFC trước đó đã thông báo rằng họ đang chờ quyết định của CAS trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào chống lại FAM, đặc biệt là liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027, nơi mà tuyển Malaysia đang đối mặt với nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal.

Chuyên gia bóng đá của Malaysia Zakaria Rahim tin rằng AFC đã chuẩn bị sẵn những án phạt và chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để công bố quyết định của mình.

“AFC có thể đã có quyết định rồi, chỉ cần chờ thông báo sau khi có quyết định của CAS. Nếu quyết định của CAS là giảm án, điều đó có nghĩa là FAM vẫn phạm tội (liên quan đến vụ làm giả giấy tờ).

Thực ra, chúng tôi không thực sự lo lắng về quyết định của CAS, điều đáng lo ngại nhất là hành động của FIFA và AFC sau quyết định của CAS. Có vẻ như AFC sẽ làm theo 'cha' của mình (FIFA), và nếu Nepal và Việt Nam được xử thắng Malaysia 3-0, đội tuyển Harimau Malaya sẽ mất 6 điểm."

Chuyên gia Zakaria Rahim còn lo lắng trước việc ĐTQG Malaysia có thể bị đình chỉ và bóng đá nước này sẽ lâm vào cơn khủng hoảng.

“Tình hình hiện tại đồng nghĩa với việc chúng ta có thể quên đi Asian Cup 2027 trước khi đối đầu với Việt Nam một lần nữa vào tháng tới. Bên cạnh đó, cũng có khả năng FIFA sẽ đình chỉ FAM sau vụ việc này.

Nếu bị đình chỉ, chắc chắn sẽ gây tổn hại đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, nếu không bị đình chỉ, chúng ta nên biết ơn. Vì vậy, điều chúng ta nên lo lắng hoặc kinh hãi chính là các hành động tiếp theo của FIFA và AFC”.

Chuyên gia người Malaysia lo sợ kịch bản đội nhà bị xử thua, bị đình chỉ và có thể rơi vào thảm họa.

Ngoài ra, chuyên gia Zakaria cũng tin rằng bất kể quyết định của CAS là gì, bóng đá Malaysia cũng mất uy tin nghiêm trọng với cộng đồng thể thao, kể cả ở cấp khu vực và quốc tế.

"Bất kể phán quyết của CAS là gì, sự thiếu tin tưởng sẽ vẫn còn đó và sẽ ám ảnh mọi người, giống như trường hợp của Timor Leste. Họ từng bị trừng phạt vì vấn đề làm giả giấy tờ cầu thủ và đến nay vụ việc của họ vẫn được xem là một ví dụ tham khảo.

Điều tương tự cũng áp dụng cho trường hợp của Malaysia, trong tương lai nó sẽ là một tiền lệ cho các liên đoàn khác phải chịu những hành động tương tự và FIFA, nếu muốn hành động, sẽ tham khảo các trường hợp trước đây như trường hợp của Malaysia, Timor Leste, v.v."

Trong ngày hôm nay (26/2), CAS sẽ có buổi điều trần với FAM và khả năng cao phán quyết của CAS cũng sẽ được công bố. Sau đó, AFC và có thể cả FIFA cũng sẽ thông báo về việc liệu có xử phạt bóng đá Malaysia hay không.