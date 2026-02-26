Tuyển Thái Lan và Malaysia sẽ “bắt tay nhau” để loại Indonesia?

Hiện ở giải futsal nữ Đông Nam Á, chỉ duy nhất chủ nhà Thái Lan là đội đã chính thức đoạt vé vào bán kết. Hiện Thái Lan mới có 3 điểm, hiệu số +3 sau 1 lượt trận, nhưng do bảng A chỉ có 3 đội, mà Indonesia lại chỉ có 1 điểm sau 2 trận, nên Thái Lan đã chắc suất đi tiếp do chắc chắn xếp trên Indonesia khi 2 trong 3 đội của bảng đấu sẽ đi tiếp.

Cục diện bảng A.

Chiều tối nay (lúc 18h30), tuyển futsal nữ Thái Lan sẽ gặp Malaysia với tính chất phân định ngôi đầu. Thái Lan chỉ cần hòa là chắc chắn bảo toàn ngôi đầu bảng. Nếu Thái Lan thua, Malaysia sẽ leo lên đứng đầu còn nếu Thái Lan thắng đậm với cách biệt từ 3 bàn trở lên, Malaysia sẽ bị rơi xuống cuối bảng và Indonesia sẽ trở thành đội đi tiếp.

Trên lý thuyết, chủ nhà Thái Lan và Malaysia hoàn toàn có thể “bắt tay nhau”, không cần bung hết sức ở trận đấu này. Nếu đội chủ nhà thắng sát nút, cả 2 đội đều sẽ chắc chắn đi tiếp và Indonesia cũng sẽ chính thức bị loại (do Malaysia vẫn xếp trên Indonesia về chỉ số phụ).

Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Thái Lan có lý do để đá cầm chừng khi họ cần giữ sức, bảo toàn lực lượng cho trận đấu vòng bán kết. Trong khi đó, Malaysia cũng đang nắm lợi thế lớn để có thể đứng nhì bảng đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp.

Nếu Thái Lan bảo toàn ngôi đầu bảng, khả năng cao họ sẽ chạm trán tuyển nữ Việt Nam ở bán kết. Hiện ở bảng B, Australia vẫn nắm lợi thế rất lớn do có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7) sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 0.

Chiều nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar còn Australia gặp Philippines ở lượt cuối. Tại SEA Games 33 cách đây không lâu, tuyển nữ Việt Nam từng hạ Myanmar 4-2 và một chiến thắng ở trận chiều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Thùy Trang cùng các đồng đội.

Ngay cả khi hòa Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vẫn nhiều cơ hội đi tiếp bởi khả năng Philippines đánh bại được Australia lượt cuối là không cao.

Nếu không có những cú sốc xảy ra, thứ hạng bảng B sẽ không thay đổi. Australia sẽ đi tiếp với ngôi đầu còn tuyển Việt Nam sẽ đứng nhì, chạm trán Thái Lan ở vòng bán kết.

Rất nhiều khả năng tuyển Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam ở bán kết.



