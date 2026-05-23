Tuyển Trung Quốc thua đau, ngậm ngùi nhìn Nhật Bản đoạt chức vô địch giải châu Á

Rạng sáng 23/5, U17 Trung Quốc đã phải nếm trải thất bại đau đớn trước Nhật Bản ở chung kết giải U17 châu Á 2026.

U17 Trung Quốc từng để thua Nhật Bản 1-2 ở vòng bảng. Việc lọt vào tới chung kết cũng là một thành công ngoài mong đợi với Trung Quốc. Tuy nhiên, họ lại phải tái ngộ Nhật Bản vốn được đánh giá cao hơn một bậc.

Những con số thống kê đã cho thấy sự lấn lướt của Nhật Bản ở chung kết. Đội bóng xứ Phù Tang kiểm soát bóng 57% so với 43% của Trung Quốc, tung ra 13 pha dứt điểm trong đó có 7 pha trúng đích so với 4 pha dứt điểm, 3 trúng đích của Trung Quốc.

U17 Nhật Bản nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận. Họ liên tục dồn ép đối thủ bên phần sân nhà. Dù vậy, hàng thủ U17 Trung Quốc chơi tập trung trong khoảng 20 phút đầu khiến Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt cuối cùng cũng đến ở phút 31 khi Tafuku Satomi solo ấn tượng rồi tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số.

U17 Trung Quốc mắc nhiều sai lầm ở hiệp 1.

Sau bàn thắng, U17 Nhật Bản tiếp tục kiểm soát thế trận và thi đấu hưng phấn hơn. Phút 42, U17 Trung Quốc mắc sai lầm ngay trước vòng cấm và Kakeru Saito tận dụng triệt để cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Maki Kitahara tiếp tục khiến U17 Trung Quốc choáng váng với cú dứt điểm kỹ thuật vào góc gần, giúp U17 Nhật Bản nới rộng cách biệt lên 3-0.

Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc gây bất ngờ với cách mà họ vùng lên. Thay vì “buông xuôi”, các cầu thủ chơi cực kỳ quyết tâm. U17 Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ hòng tìm bàn gỡ. Phút 48, Xiang Wan có pha xử lý khéo léo và dứt điểm tinh tế rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Hy vọng lật ngược tình thế lại được nhen nhóm cho U17 Trung Quốc.

Cao trào tiếp tục xảy ra ở phút 78, khi Trung Quốc được hưởng phạt đền và Songyuan Zhao đã sút bóng chính xác đưa tỷ số xuống còn 2-3.

U17 Trung Quốc thi đấu tốt ở hiệp hai.

Trong những phút còn lại, U17 Trung Quốc tiếp tục dâng cao. Song, hàng phòng ngự Nhật Bản đã thi đấu chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Nhật Bản.

Nhìn chung, Nhật Bản vô địch ở giải năm nay là hoàn toàn xứng đáng khi họ đã thi đấu rất ấn tượng kể từ đầu giải. Trong khi đó, việc lọt vào tới chung kết, thi đấu khá tốt trước Nhật Bản cũng là một thành công lớn với U17 Trung Quốc. Đây sẽ là cơ sở để cả hai đội thêm tự tin khi hướng tới U17 World Cup 2026 vào tháng 11 tới.