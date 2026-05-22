Chuyên gia: “Tuyển Trung Quốc sẽ thắng 8-0 ở World Cup”

Theo kết quả bốc thăm, tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Trung Quốc nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Ma Rốc và Fiji. Đây là bảng đấu tương đối khó với đại diện từ Đông Á, do 2 đối thủ gồm Tây Ban Nha và Ma Rốc đều là những đội rất mạnh.

Đáng lưu ý, chuyên gia bóng đá kiêm bình luận viên Dong Lu người Trung Quốc đã đưa ra nhận định rằng đội nhà có thể dễ dàng đánh bại đối thủ còn lại là U17 Fiji với tỷ số 8-0.

Chuyên gia Dong Lu cũng dự đoán đội nhà ở thế cửa dưới có thể gây bất ngờ trước Tây Ban Nha và Ma Rốc:

“Dù là Tây Ban Nha hay Ma Rốc, họ đều sẽ đánh giá thấp chúng ta khi giao tranh, đó là điều chúng ta nên tận dụng để khiến họ bất ngờ. Không vấn đề gì."

"Còn về Fiji, tôi cho rằng U17 Trung Quốc có thể dễ dàng thắng họ 8-0, bởi vì Fiji thậm chí còn không giỏi bằng Bangladesh. Họ nên biết ơn vì được sinh ra trong một khu vực có nền giáo dục tốt. Họ sinh ra ở châu Đại Dương. Họ sẽ không bao giờ đủ điều kiện tham dự các giải đấu ở các châu lục khác.

Fiji là một quốc gia mà béo phì được coi là đẹp. Bất cứ ai có vóc dáng bình thường đều có thể vào đội tuyển quốc gia. Còn lại toàn là những người béo phì."

Chuyên gia Dong Lu cũng cho rằng U17 Trung Quốc không cần quá đặt nặng yếu tố kết quả khi dự World Cup:

“Chúng ta đang chuẩn bị cho Giải vô địch trẻ thế giới, nhưng kết quả không quan trọng; điều quan trọng hơn là thể hiện khả năng của mình. Không ai biết á quân năm ngoái là ai, tuyển Áo. Không ai nhớ cả.

Chúng ta ở đây để thể hiện bản thân. Chúng ta đã bước lên sân khấu thế giới, và chúng ta cần cởi mở hơn. Không ai quan tâm đến chiến thuật mà đội tuyển Trung Quốc sử dụng. Hãy cởi mở và trung thực.

Bạn nói bạn sợ người ta sẽ biết chiến thuật của bạn? Này, cứ chơi dâng cao đội hình và chuyền bóng dài từ tuyến sau, ai mà không nhận ra chứ? Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được!"

Vị chuyên gia người Trung Quốc cũng gửi lời nhắn tới LĐBĐ nước này: “Nếu Liên đoàn bóng đá có thể làm được điều này, chúng ta có thể nói rằng đó là một ban quản lý sáng suốt, cởi mở, có tầm nhìn và tư duy chiến lược”.

So với U17 Trung Quốc, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu trên lý thuyết là “dễ thở” hơn. Thầy trò HLV Roland ở bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Chia bảng tại U17 World Cup 2026.

Theo thể thức của FIFA, ngoài các đội nhất nhì mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sẽ đoạt vé tiến vào vòng loại trực tiếp tại U17 World Cup 2026.

U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12 tới.