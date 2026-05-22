Tuyển cầu mây Việt Nam thua đậm Thái Lan, chia tay World Cup 2026 trong tiếc nuối

Trong ngày 21.5, tuyển cầu mây Việt Nam tham dự nội dung team regu (đồng đội), thể thức cuối cùng tại World Cup cầu mây 2026.

Ở trận đầu tiên thuộc nội dung team regu, tuyển cầu mây Việt Nam đối đầu Philippines, đối thủ được coi là tương đối nặng ký.

Tại thể thức này, các đội thi đấu 3 vòng. Tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu chưa thật sự tốt và để thua Philippines trong hai vòng đầu tiên. Dù thắng lại vòng đấu thứ ba nhưng tuyển Việt Nam vẫn để thua chung cuộc với tỉ số 1-2.

Đến lượt trận thứ hai gặp Thái Lan, đội được coi là ứng viên vô địch, tuyển Việt Nam thậm chí còn gặp khó khăn lớn hơn. Trước sự vượt trội của Thái Lan, tuyển Việt Nam để thua cả 3 vòng đấu với những điểm số rất cách biệt. Tính chung cuộc, tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3.

Với việc thua cả 2 trận trước Philippines và Thái Lan, tuyển cầu mây Việt Nam chỉ đứng cuối bảng A ở nội dung team regu, không thể giành vé vào tứ kết và cũng chính thức phải khép lại hành trình tại World Cup cầu mây 2026.

Trước khi thất bại ở nội dung team regu, tuyển cầu mây Việt Nam cũng để thua trước Thái Lan ở tứ kết nội dung đội tuyển regu, qua đó không thể giành huy chương. Sau đó, tuyển Việt Nam cũng chỉ giành tấm HCĐ mang nhiều tính chất an ủi ở thể thức quadrant.

Như vậy, tuyển cầu mây Việt Nam đã chính thức khép lại kỳ World Cup 2026 không mấy thành công trên đất Malaysia. Việc chỉ giành được 1 tấm HCĐ là kết quả chưa được như mong đợi, đặc biệt khi chúng ta từng giành được một chức vô địch và 1 tấm HCB ở kỳ World Cup diễn ra tại Ấn Độ hồi năm ngoái.