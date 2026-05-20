Malaysia vô địch World Cup 2026, tuyển Việt Nam giành danh hiệu an ủi

Tại World Cup Cầu mây 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội chủ nhà đã đánh bại tuyển Việt Nam 2-1 ở bán kết nội dung Quadrant (đồng đội 4 người). Trong khi đó, ở cặp bán kết còn lại, tuyển Ấn Độ cũng vượt qua Myanmar 2-1.

Đến trận chung kết diễn ra tối qua (19/5), tuyển Malaysia đã có một trận đấu thăng hoa khi đối đầu tuyển Ấn Độ.

Ngay từ đầu set 1, tuyển Malaysia và Ấn Độ đã thi đấu đôi công với thế trận ngang ngửa. Hai bên liên tục ghi điểm và bám đuổi nhau quyết liệt. Tuy nhiên, đội chủ nhà Malaysia đã chính xác hơn ở thời điểm quyết định, qua đó giành chiến thắng sít sao 17-15.

Bước sang set 2, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, tuyển Malaysia tiếp tục thi đấu hung phấn. Những pha phối hợp và móc cầu dứt điểm rất đẹp mắt đã giúp Malaysia giành chiến thắng với điểm số 15-11.

Malaysia thắng thuyết phục trước Ấn Độ.

Với kết quả này, tuyển Malaysia đã lên ngôi vô địch ở nội dung Quadrant, vốn là một thể thức được coi là sở trường của tuyển cầu mây Việt Nam. Trong khi đó, tuyển Ấn Độ giành huy chương bạc.

Cũng ở nội dung này, do lọt vào bán kết nên tuyển Việt Nam và Myanmar cùng được trao tấm HCĐ. Đây là danh hiệu mang tính chất an ủi với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam được trao HCĐ.

Hiện tuyển Việt Nam đã khép lại 2 nội dung thi đấu gồm Quadrant và regu. Trước đó, ở nội dung regu, tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 từ tứ kết nên không có cơ hội cạnh tranh huy chương.

Trước mắt, cầu mây Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở nội dung cuối cùng ở World Cup năm nay, đó là Team regu. Tuyển Việt Nam nằm bảng A cùng Thái Lan và Philippines.