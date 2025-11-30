Tuyển Trung Quốc đại thắng, đoạt vé dự VCK với chỉ số đáng nể hơn cả tuyển Việt Nam

Tuyển U17 Trung Quốc có màn trình diễn rất tương đồng với U17 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á 2026.

Trước lượt cuối gặp Bangladesh, U17 Trung Quốc ghi tới 36 bàn mà chưa thủng lưới sau 4 lượt trận. Họ chỉ cần hoà Bangladesh là chắc chắn tiến vào VCK.

Với lợi thế sân nhà và tâm lý rất tự tin, U17 Trung Quốc đã tạo ra thế trận áp đảo trước Bangladesh. Sau rất nhiều pha dứt điểm, U17 Trung Quốc đã thắng đậm Bangladesh với tỷ số chung cuộc 4-0.

U17 Trung Quốc tiến vào VCK giải U17 châu Á với thành tích tốt nhất trong số các đội dự vòng loại.

Như vậy, U17 Trung Quốc đã giành kết quả giống hệt như khi U17 Việt Nam chạm trán Malaysia ở lượt cuối (cũng thắng 4-0). Trước đó, cả 2 đội U17 Trung Quốc và Việt Nam cũng từng giành chiến thắng cùng với tỷ số 14-0 ở lượt trận thứ hai.

Hiện ở vòng loại U17 châu Á 2026, chỉ có U17 Trung Quốc và U17 Việt Nam là 2 đội toàn thắng cả 5 trận mà không thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, so với U17 Việt Nam thì U17 Trung Quốc còn đạt hiệu suất tấn công tốt hơn với tổng cộng 42 bàn thắng so với 30 của U17 Việt Nam.

Vào năm sau, tại VCK U17 châu Á 2027, nếu trong trường hợp U17 Trung Quốc và U17 Việt Nam phải chạm trán nhau, đó sẽ là kịch bản thú vị rất đáng chờ đợi với người hâm mộ ở cả hai quốc gia.