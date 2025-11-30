“Đè bẹp” Malaysia, tuyển Việt Nam tiến vào VCK giải châu Á với cột mốc lịch sử

Tại lượt cuối bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam chỉ cần hoà là chắc chắn tiến vào VCK, trong khi Malaysia buộc phải giành chiến thắng.

Trong thế “không còn gì để mất”, U17 Malaysia buộc phải dâng đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, khi hàng công của Malaysia còn chưa tạo được cơ hội nào thật sự nguy hiểm, họ đã sớm để thủng lưới sau pha bóng mà hàng phòng ngự chơi thiếu chắc chắn.

Phút thứ 4 của trận đấu, tuyển U17 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số nhờ một tình huống cố định. Cú đá phạt đưa bóng đi lập bập của Nguyễn Lực bị thủ môn Malaysia cản phá, tuy nhiên sau đó Mạnh Cường đã thoải mái nhận đường chuyền của đồng đội để đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng sớm giúp U17 Việt Nam càng thi đấu tự tin hơn trước Malaysia. Hàng tiền vệ thi đấu ăn ý giúp đội chủ nhà duy trì thế trận lấn lướt. Thay vì chiến thuật đá cầm chừng, đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự thì HLV Roland vẫn chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công với ý đồ thắng cách biệt để chắc chắn giành tấm vé dự VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam thi đấu quá áp đảo trước Malaysia.

U17 Việt Nam tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Malaysia. Văn Dương hay Sỹ Bắc, Đại Nhân đều tung ra những pha dứt điểm khiến đối thủ phải “hú vía’, trong đó có một tình huống đưa bóng dội cột dọc.

Khoảng giữa hiệp 1, U17 Việt Nam giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn nắm sự chủ động hoàn toàn về mặt thế trận. Trong khi đó, các cầu thủ Malaysia lại chơi bế tắc, không tạo đủ sức ép lên phía khung thành của thủ môn Xuân Hoà.

Thậm chí đến cuối hiệp 1, U17 Việt Nam còn một lần nữa trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo của Malaysia bằng bàn thắng thứ 2. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Văn Dương tạt bóng ra để Anh Hào đệm bóng cận thành tung lưới đội khách.

Cục diện trận đấu không thay đổi sau giờ nghỉ. U17 Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu trong khi Malaysia vẫn rất yếu ở khả năng phòng ngự. Phút 49, đội bóng của HLV Roland tiếp tục “xé lưới” đối phương nhờ một tình huống cố định. Sau quả đá phạt góc của đồng đội, Văn Dương nhận được bóng rồi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt đưa bóng găm góc cao khiến thủ môn Malaysia không thể cản phá.

Với cách biệt an toàn, U17 Việt Nam thi đấu khá nhàn nhã ở phần còn lại của trận đấu, trong bối cảnh các cầu thủ Malaysia bộc lộ rõ về tâm lý. Đội bạn dường như mất phương hướng trong việc tiếp cận cầu môn của Xuân Hoà. Những đường chuyền dài quá đơn giản của Malaysia không đủ để làm khó hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Việc bế tắc trong hàng công khiến Malaysia không thể ghi bàn gỡ. Đến phút 77, Sỹ Bách còn tiếp tục ghi bàn thắng thứ 4 cho U17 Việt Nam trong bối cảnh trận đấu đã an bài.

U17 Việt Nam chính thức đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026 với thành tích đáng nể.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-0 cho U17 Việt Nam. Như vậy, đội quân của HLV Roland đã củng cố ngôi đầu bảng, chính thức giành tấm tấm vé duy nhất ở bảng đấu để tiến vào VCK U17 châu Á 2026.

Đáng lưu ý, U17 Việt Nam cũng xác lập cột mốc đáng nhớ, đó là toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 30 bàn mà không để thủng lưới sau vòng loại. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử của U17 Việt Nam mỗi khi tham dự vòng loại giải châu lục.

Tỷ số chung cuộc: U17 Việt Nam 4-0 Malaysia

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam: