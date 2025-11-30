Tuyển Malaysia thua tan tác trước thềm “đại chiến” tuyển Việt Nam

Nhằm chạy đà cho SEA Games 33, tuyển nữ Malaysia vừa có trận giao hữu cuối cùng gặp tuyển nữ Azerbaijan. Trước trận này, Malaysia đứng hạng 92 thế giới theo BXH FIFA, trong khi Azerbaijan xếp hạng 74. Đây mới là lần đầu tiên 2 đội chạm trán nhau.

Trong trận này, tuyển nữ Malaysia sớm mắc lỗi ở hệ thống phòng ngự, và thủng lưới ngay phút thứ 5 của trận đấu sau khi tiền đạo Bozdag dứt điểm mở tỷ số cho Azerbaijan.

Bàn thua sớm khiến tuyển nữ Malaysia càng gặp khó khăn. Họ dâng đội hình lên cao hơn nhưng các pha lên bóng của họ không đủ chất lượng để làm khó hàng hậu vệ của Azerbaijan.

Thậm chí, Azerbaijan còn sớm trút thêm một gáo nước lạnh lên tuyển nữ Malaysia bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 25, sau một pha phối hợp khá đơn giản.

Tuyển nữ Malaysia chơi thiếu ấn tượng trước thềm SEA Games 33.

Sau những bàn thua chóng vánh, tuyển nữ Malaysia vẫn hoàn toàn bế tắc trên hàng công. Thời điểm hiệp hai, họ thay một số vị trí hòng cải thiện khả năng tấn công nhưng không mang lại hiệu quả.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 cho Azerbaijan. Như vậy, tuyển nữ Malaysia đã có trận giao hữu không mấy ấn tượng trước khi bước vào SEA Games 33.

Tại SEA Games, tuyển nữ Malaysia nằm ở bảng B cùng tuyển nữ Việt Nam, Myanmar và Philippines. Đây được coi là bảng đấu “tử thần”, hứa hẹn rất hấp dẫn với môn bóng đá nữ tại SEA Games năm nay.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam và Malaysia sẽ đối đầu nhau ngay lượt mở màn tại SEA Games vào ngày 5/12. Hiện ở đấu trường này, tuyển nữ Việt Nam vẫn đang xác lập kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp.