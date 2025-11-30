Bị loại cay đắng ở World Cup, HLV Thái Lan liền “tuyên chiến” tuyển Việt Nam trước SEA Games

Tại vòng bảng World Cup futsal nữ, tuyển Thái Lan chỉ cần hoà Colombia ở lượt cuối là sẽ giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, đại diện của khu vực Đông Nam Á lại gây thất vọng, để thua 1-4 qua đó chính thức phải sớm chia tay World Cup.

Sau trận thua, HLV Tanatorn Santanaprasit bên phía tuyển nữ Thái Lan đã trải lòng với giới truyền thông. Nhà cầm quân này thừa nhận tuyển Thái Lan đã mắc nhiều sai lầm dẫn tới việc không thể tiến vào tứ kết World Cup:

“Chúng tôi đã có kế hoạch cho trận đấu, nhưng khi vào sân, chúng tôi đã mất tập trung trong năm phút đầu. Chúng tôi đã cố gắng lấy lại sự tập trung trong một khoảng thời gian. Sang hiệp hai, tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi phải cố gắng tấn công họ theo cách đã tập luyện, và chúng tôi đã làm được. Thế nhưng sau đó, chúng tôi lại không hoàn thành mục tiêu vì những sai lầm của mình. Sự tập trung của chúng tôi lại giảm sút. Thật khó để giành kết quả tốt khi thiếu đi sự tập trung”.

HLV Thái Lan tuyên bố đội nhà chắc chắn sẽ giành HCV SEA Games 33.

Khá buồn sau thất bại ở World Cup, tuy nhiên HLV Thái Lan cũng gián tiếp “tuyên chiến” tuyển futsal nữ Việt Nam bằng tuyên bố rằng đội nhà sẽ giành tấm HCV ở SEA Games 33 nhằm an ủi người hâm mộ.

“Hiện tại, tôi muốn các cầu thủ có một hoặc hai ngày để hồi phục thể lực và tinh thần trước khi trở lại tập luyện cho SEA Games.

Tôi nghĩ với tư cách là một huấn luyện viên, việc bị loại khỏi World Cup Futsal sẽ không ảnh hưởng đến SEA Games. Tôi tin rằng chúng tôi chắc chắn sẽ giành chức vô địch.

Cảm ơn người hâm mộ futsal Thái Lan đã cổ vũ chúng tôi, cả trên sân vận động và tại Thái Lan. Cảm ơn tất cả những người đã động viên chúng tôi rất nhiều”.

Với đấu trường SEA Games, tuyển nữ Thái Lan vẫn là ứng viên số 1 cho tấm HCV trong khi tuyển nữ Việt Nam được coi là đối thủ chính của đội chủ nhà. Hiện tuyển Việt Nam cũng đang đặt ra mục tiêu cạnh tranh HCV ở sự kiện này.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn là đối thủ chính của Thái Lan ở SEA Games 33.

Theo kết quả bốc thăm tại SEA Games, chủ nhà Thái Lan nằm bảng A cùng Malaysia và Philippines, trong khi đó tuyển nữ Việt Nam nằm bảng B cùng Myanmar và Indonesia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng để tuyển Thái Lan và Việt Nam chạm trán ở những vòng knock-out (bán kết hoặc chung kết) sẽ rất cao.

Nhằm chạy đà cho SEA Games, tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đã lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) để tập huấn từ ngày 27/11. Trong thời gian tập huấn, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế với tuyển nữ Trung Quốc vào các ngày 30/11 và 5/12. Đây là cơ hội quan trọng để toàn đội cọ xát, nâng cao nhịp độ thi đấu và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước thềm SEA Games 33.