Giải châu Á: Thái Lan thắng kịch tính nhưng vẫn bị loại đau đớn ngay sân nhà?

Tại bảng F vòng loại U17 châu Á 2026, hiện Kuwait đang đứng đầu với 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại +11 sau 3 lượt trận. Tuyển U17 Turkmenistan xếp thứ 2 với 6 điểm, hiệu số +6. Trong khi đó, chủ nhà U17 Thái Lan chỉ đứng thứ 3 với 6 điểm, hiệu số +9 sau 3 lượt trận, nhưng vẫn phải xếp dưới Turkmenistan vì thua về thành tích đối đầu.

Theo thể thức, chỉ duy nhất đội nhất bảng mới giành vé đi tiếp. Điều này gây ra thách thức rất lớn cho U17 Thái Lan trước lượt đấu cuối. Dù nắm lợi thế sân nhà, nhưng hiện đội bóng xứ Chùa Vàng cũng đã mất quyền tự quyết, chỉ còn rất ít cơ hội đi tiếp.

Lượt cuối diễn ra tối nay (30/11), trong khi Thái Lan phải chạm trán đội đầu bảng Kuwait thì Turkmenistan chỉ phải gặp đội đã chắc chắn bị loại là Mông Cổ.

U17 Thái Lan rất dễ bị loại sớm, không thể dự VCK U17 châu Á 2026.

Do Kuwait đã thắng Turkmenistan ở lượt trận đầu tiên, nên một trường hợp đầy kịch tính có thể xảy ra, đó là Thái Lan thắng Kuwait ở lượt cuối, trong khi Turkmenistan thắng Mông Cổ.

Khi đó, cả 3 đội gồm Thái Lan, Turkmenistan và Kuwait sẽ cùng có 9 điểm, ngang thành tích đối đầu (vì mỗi đội đều thắng 1, thua 1 trước 2 đội còn lại). Khi đó, hiệu số bàn thắng bại giữa các đội sẽ được xét đến.

Khi đó, Thái Lan có thể vượt lên xếp trên Kuwait. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn có thể sẽ bị loại nếu Turkmenistan thắng đậm Mông Cổ. Về cơ bản, Turkmenistan vẫn đang nắm lợi thế hơn so với Thái Lan trong cuộc đua đi tiếp.

Còn nếu trường hợp Thái Lan tiếp tục để thua hoặc hoà ở lượt cuối, Kuwait sẽ chắc chắn đứng đầu bảng để giành vé đi tiếp (với 12 điểm hoặc 10 điểm), bất kể kết quả ở cặp đấu còn lại giữa Turkmenistan gặp Mông Cổ.



