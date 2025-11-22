Tuyển Trung Quốc thắng khó tin đội Tây Á, mở toang cánh cửa giành vé dự giải châu lục

Tại bảng A vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Bahrain được đánh giá là đối thủ nặng ký của U17 Trung Quốc. Bởi vậy, việc phải chạm trán đội bóng Tây Á ngay ở trận ra quân vào tối nay (22/11) được xem là thử thách không nhỏ với đội chủ nhà. Thế nhưng trận đấu đã diễn ra với kịch bản ít ai ngờ tới.

Ngay phút thứ 5, đội tuyển U17 Trung Quốc đã mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shuai Weihao bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới U17 Bahrain, mang về bàn thắng sớm cho đội bóng xứ tỷ dân.

Shuai Weihao đánh đầu mở tỉ số.

Hưng phấn lên cao, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục chơi tấn công dồn dập. Phút 24, Wan Xiang đi bóng tốc độ từ cánh phải rồi tung ra đường chuyền xuyên tuyến cực kỳ khó chịu. Shuai Weihao lại chọn vị trí chuẩn xác và dứt điểm chìm chéo góc, nhân đôi cách biệt.

Shuai Weihao lập cú đúp.

Chỉ 1 phút sau, khung thành U17 Bahrain tiếp tục chao đảo. Shuai Weihao suýt lập được hat-trick khi sút bóng dội cột dọc. Tuy nhiên ở pha bóng tiếp theo, Wan Xiang bị thủ môn phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho đội tuyển U17 Trung Quốc hưởng phạt đền và Wan Xiang không bỏ lỡ cơ hội. Tỉ số là 3-0 từ phút 25 và thế trận gần như đã an bài.

Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 3 của U17 Trung Quốc.

Đến phút 41, Al-Haja mắc lỗi ngớ ngẩn trong tình huống mất bóng ở phần sân nhà. Kuang Zhaolai ập vào cướp bóng và bị Al-Haja kéo ngã ngay trước vòng cấm khi chuẩn bị đối mặt thủ môn U17 Bahrain. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến U17 Bahrain buộc phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Tấm thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 khiến U17 Bahrain sụp đổ hoàn toàn.

Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc chơi thong dong nhưng vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội. Xie Jin liên tục uy hiếp khung thành, Li Junpeng và Kong Xinuo đều sút trúng cột dọc. Đến phút bù giờ, Zhang Bolin vừa vào sân từ ghế dự bị đã kịp điền tên mình lên bảng tỷ số, ấn định trận thắng 4-0 đầy thuyết phục.

Đáng nói, suốt cả trận đấu, U17 Trung Quốc chơi kiểm soát khiến U17 Bahrain không có nổi một cú sút trúng đích. Điều này cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội chủ nhà. Việc giành chiến thắng trước đội bóng mạnh như U17 Bahrain cũng mở toang cánh cửa tới VCK U17 châu Á 2026 cho U17 Trung Quốc.

Ở các trận còn lại của bảng đấu, U17 Bangladesh thắng U17 Timor Leste 5-0, còn U17 Sri Lanka vượt qua U17 Brunei 4-0. Về cơ bản, những đối thủ còn lại ở bảng đấu đều bị đánh giá thấp hơn, và nếu chơi đúng khả năng, U17 Trung Quốc có thể tự tin vào việc giành tấm vé duy nhất của bảng A.

Cục diện bảng A vòng loại U17 châu Á 2026 sau lượt trận đầu tiên.