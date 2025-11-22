Đội bóng Đông Nam Á thắng sốc ở giải châu lục, mở ra cục diện khó lường ở "bảng tử thần"

Mặc dù có lợi thế chủ nhà, tuy nhiên U17 Myanmar không được đánh giá cao tại bảng G vòng loại U17 châu Á 2026. Nguyên nhân là bởi đội bóng này rơi vào “bảng tử thần” với các đối thủ Oman, Syria, Afghanistan và Nepal. Chỉ có 1 suất duy nhất tới vòng chung kết và cuộc đua được hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.

Trong trận mở màn vào tối nay (22/11), U17 Myanmar (hạt giống số 3) phải chạm trán với U17 Afghanistan (hạt giống số 2). Không ngoài dự đoán, đội chủ nhà phải nhập cuộc với tâm thế thận trọng, lùi đội hình về phòng ngự khi đối phương chủ động tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên sau nửa đầu hiệp 1 tấn công thiếu hiệu quả, U17 Afghanistan bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Đội bóng Trung Á mải mê dâng cao và rồi phải nhận đòn hồi mã thương ở phút 33. Myo Khant Kyaw là cầu thủ tận dụng triệt để đường phản công, giúp U17 Myanmar mở tỉ số.

U17 Myanmar (áo đỏ) có trận thắng ấn tượng trong ngày ra quân.

Bị dẫn bàn, U17 Afghanistan bị ảnh hưởng tinh thần thấy rõ. Trong khi đó, U17 Myanmar càng chơi càng hưng phấn dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2, Ye Naing Aung (phút 47) và Sai Myat Min (phút 59) liên tiếp lập công, nâng tỉ số lên 3-0 cho U17 Myanmar.

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp U17 Afghanistan có được bàn gỡ danh dự do công của Yasin Noorzahi ở phút 74'.

Thắng 3-1 chung cuộc, U17 Myanmar có được lợi thế tinh thần lớn cho 3 trận đấu còn lại. Vào ngày 24/11 tới, đội bóng này sẽ chạm trán U17 Nepal và có cơ hội lớn để tiếp tục giành 3 điểm. Khi ấy, U17 Myanmar sẽ có trong tay lưng vốn đủ tốt để bước vào 2 trận quyết đấu với U17 Omanr (28/11) và U17 Syria (30/11).