Tuyển Lào đại thắng 8-0, dẫn đầu bảng giải châu Á, kỳ vọng tái lập kỳ tích từng gây chấn động

Vào chiều tối nay (22/11), tuyển U17 Lào bước vào trận mở màn bảng B vòng loại U17 châu Á 2026 gặp U17 Guam. Trong bảng đấu có 6 đội, với 4 đối thủ còn lại gồm chủ nhà Kyrgyzstan, Yemen, Campuchia, Pakistan, các cầu thủ Lào cần tận dụng tối đa cuộc đọ sức với đội bóng yếu như Guam để tạo lợi thế.

Và rồi đúng như dự đoán, U17 Lào đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay trong hiệp 1, đội bóng Xứ triệu voi đã 3 lần sút tung lưới đối phương. Chưa dừng lại ở đó, U17 Lào tiếp tục gia tăng áp lực trong hiệp 2 và ghi thêm 5 bàn thắng.

Đại thắng 8-0 chung cuộc, U17 Lào gần như chắc chắn sẽ nắm giữ ngôi đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà U17 Kyrgyzstan để thua U17 Yemen 0-2. Trong khi đó, tuyển U17 Campuchia sẽ đối đầu với U17 Pakistan vào lúc 20h00 tối nay (giờ Việt Nam).

Tuyển Lào đại thắng trong ngày ra quân.

Còn nhớ tại vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Lào từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà U17 Kyrgyzstan 2-1, qua đó giành ngôi nhì bảng để đoạt vé vào vòng chung kết. Đây cũng là lần thứ 3 trong lịch sử và lần đầu tiên trong vòng 10 năm, bóng đá Lào giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á.

Giờ đây, với khởi đầu thuận lợi trong ngày ra quân, lứa cầu thủ mới của U17 Lào được kỳ vọng có thể tái lập kỳ tích năm nào của lứa đàn anh.