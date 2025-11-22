CLB V.League tính chia tay nhà vô địch AFF Cup, mời con trai HLV huyền thoại về thay thế?

Theo tìm hiểu, CLB PVF-CAND đang lên kế hoạch thay đổi HLV trưởng. HLV hiện tại là ông Thạch Bảo Khanh sẽ được điều chuyển nhận nhiệm vụ khác, nhường chỗ cho một chiến lược gia giàu kinh nghiệm tại V.League là ông Nguyễn Thành Công.

Sau 11 vòng đấu, PVF-CAND chỉ giành đúng 1 chiến thắng, hòa 5 và thua 5, đứng thứ 13/14 với vỏn vẹn 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm. Điều này khiến đội bóng khó tránh khỏi việc rơi vào cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Vì thế, ban lãnh đạo mong muốn sớm có sự điều chỉnh trong giai đoạn nghỉ 3 tháng nhường chỗ cho SEA Games và VCK U23 châu Á 2026 để thay đổi tình hình.

HLV Thạch Bảo Khanh gặp nhiều khó khăn tại V.League 2025/26 vì quá trình chuẩn bị gấp gáp.

Được biết, phía PVF-CAND đã chủ động kết nối lại với HLV Nguyễn Thành Công, người từng nằm trong nhóm ứng viên ngay từ đầu mùa giải. Khi ấy ông Công từ chối vì lý do sức khỏe, nhưng trong giai đoạn đầy biến động hiện tại, khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung được đánh giá là rất cao. Việc thay tướng được xem là giải pháp mạnh tay nhằm tạo sức sống mới trong phòng thay đồ, hướng tới bước ngoặt cho cuộc chiến trụ hạng.

HLV Nguyễn Thành Công là con trai của HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh. Trong 7 năm qua, ông đã chứng minh được năng lực tại V.League, với nhiều dấu ấn tại các CLB Sài Gòn, Thanh Hóa, Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

HLV Nguyễn Thành Công chia tay CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau mùa giải 2024/25.

Còn với HLV Thạch Bảo Khanh, công bằng mà nói ông và các học trò không có được sự chuẩn bị tốt cho mùa giải 2025/26 vì lý do bất khả kháng. Từ tháng 3/2025 khi tiếp quản ghế HLV trưởng PVF-CAND thay cho Mauro Jeronimo, ông Thạch Bảo Khanh nỗ lực vực dậy tập thể, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải hạng Nhất.

Sau đó, việc nhận suất lên hạng V.League một cách bất ngờ (CLB Quảng Nam giải thể, đội á quân hạng Nhất là Bình Phước từ chối lên hạng) khiến PVF-CAND không có nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng.

Việc không thể chiêu mộ các nội ngoại binh chất lượng làm cho PVF-CAND gặp nhiều khó khăn khi lên V.League. Dù đội bóng này đã được ban tổ chức trao cho quyền lợi đặc biệt, gia hạn thời gian chuyển nhượng, tuy nhiên do nhập cuộc muộn nên PVF-CAND muốn tìm được những bản hợp đồng đủ tốt cũng không phải chuyện dễ.

Một số trận đấu cho thấy nỗ lực đáng khen, ví dụ như trận hòa 2-2 trước Thể Công, nơi HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định các học trò đã “chiến đấu với 200% sức lực”. Nhưng đó chỉ là tia sáng hiếm hoi chứ chưa đủ để ổn định đội bóng.

Những thất bại tại V.League cho thấy tiềm lực của PVF-CAND còn khoảng cách không nhỏ với nhiều đối thủ.

Theo kế hoạch, PVF-CAND sẽ hội quân trở lại vào ngày 24/11, bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải. Cũng trong thời điểm này, tương lai của chiếc ghế HLV trưởng sẽ được định đoạt. Đồng thời, đội bóng cũng có thể bắt đầu quá trình chiêu mộ tân binh ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, với kỳ vọng mang về những bản hợp đồng chất lượng để thay đổi tình hình.