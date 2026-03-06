Tuyển Trung Quốc thắng giòn giã, có thể gặp tuyển Việt Nam để tranh vé World Cup

Sau chiến thắng trước Bangladesh, tuyển nữ Trung Quốc hướng tới 3 điểm ở lượt trận thứ hai bảng B Asian Cup nữ 2026 khi gặp Uzbekistan.

Đây là trận đấu mà tuyển nữ Trung Quốc đã chứng minh đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Họ liên tiếp dồn ép và chiếm thế trận áp đảo trước Uzbekistan.

Trong suốt hiệp 1, tuyển nữ Trung Quốc kiểm soát bóng tới hơn 70%, tung ra hàng chục pha dứt điểm. Dù vậy, họ chỉ ghi được 1 bàn nhờ pha lập công của Ziqin Shao ở phút 30.

Sau giờ nghỉ, tuyển Trung Quốc vẫn hoàn toàn áp đảo. Lối chơi tốc độ cao và khả năng phối hợp, đặc biệt là những pha bóng bổng của nhà đương kim vô địch khiến Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn.

Hệ quả tất yếu là tuyển nữ Trung Quốc đã ghi thêm các bàn thắng để nới rộng cách biệt. Li Qingtong là người tỏa sáng với cú đúp ở các phút 51 và 77 qua đó giúp tuyển nữ Trung Quốc dẫn 3-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Tuyển nữ Trung Quốc hoàn toàn áp đảo trước Uzbekistan.

Với chiến thắng ấn tượng, tuyển nữ Trung Quốc đã chính thức lọt vào tứ kết sau 2 trận thắng. Hiện họ đang đứng nhì bảng B sau 2 lượt trận, xếp dưới Triều Tiên bởi chỉ số phụ.

Nếu tiếp tục thắng Triều Tiên, tuyển nữ Trung Quốc sẽ leo lên đứng đầu bảng B, có nhiều xác suất gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng tứ kết.

Theo thể thức của giải đấu, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng C ở tứ kết. Hai vị trí này hoàn toàn có thể thuộc về tuyển nữ Trung Quốc và tuyển nữ Việt Nam.

Ở bảng C, hiện tuyển nữ Việt Nam mới đá 1 lượt trận và tạm đứng nhì bảng (dưới Nhật Bản). Trong trường hợp không thể bảo toàn ngôi nhì, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Asian Cup nữ 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là vòng loại World Cup 2027. Ngoài 6 suất trực tiếp, châu Á còn có 2 đại diện dự vòng play-off liên lục địa. Ngoài ra, giải châu Á cũng mang tính chất là vòng loại Olympic 2028.