Báo Trung Quốc chỉ ra sự lợi hại của U23 Việt Nam, lo sợ đội nhà bị “phục thù”

Sau khi U23 Iran rút lui vì lý do khách quan, U23 Việt Nam đã nhận lời mời của LĐBĐ Trung Quốc (CFA) để tham dự giải Tứ hùng CFA Team China 2026, khởi tranh từ ngày 25/3 tới.

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra khá hài lòng khi U23 Việt Nam đồng ý tham dự giải. Nhiều trang báo cho rằng ngay cả khi không cử lực lượng mạnh nhất, U23 Việt Nam vẫn là “liều thuốc thử” rất chất lượng dành cho đội chủ nhà trong quá trình chuẩn bị hướng tới ASIAD 2026.

Trang 163 đánh giá: “Với việc U23 Việt Nam thay thế Iran, U23 Trung Quốc cũng sẽ phải thay đổi về chiến thuật thi đấu. Phong cách của Iran thường được đặc trưng bởi sức mạnh thể chất, lối chơi pressing quyết liệt, tốc độ nhanh, những đường chuyền dài và tạt bóng, cùng với lối chơi pressing tầm cao, tức là "cạnh tranh với đối thủ về sức mạnh, thể lực và những pha tấn công liên tục.

Việt Nam thì thiên về những cầu thủ nhỏ con, nhanh nhẹn, có kỹ thuật chuyền bóng, kiểm soát bóng, đột phá, linh hoạt ở hai bên cánh và tốc độ nhanh, nhưng cách thi đấu lại khác. Họ dựa nhiều hơn vào khả năng chạy chỗ và phối hợp đồng đội để tạo khoảng trống cho đối phương…

Trong số các đối thủ tiềm năng tại Đại hội Thể thao châu Á, các đội tuyển Đông Nam Á sở hữu kỹ thuật tốt khá phổ biến, Việt Nam là một ví dụ điển hình. Họ chơi nhanh, chạy nhiều, chuyền bóng thường xuyên và linh hoạt ở hai bên cánh. Hơn nữa, họ đã có những tiến bộ trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ và hệ thống chiến thuật trong những năm gần đây”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam trước giải CFA Team China 2026.

Trang 163 cũng bày tỏ mối lo rằng U23 Trung Quốc có thể bị U23 Việt Nam “phục thù” sau thất bại 0-3 ở bán kết giải U23 châu Á 2026:

“Liệu U23 Trung Quốc có tiếp tục thống trị hay U23 Việt Nam sẽ trả thù họ hay không vẫn còn phải chờ xem, tùy thuộc vào màn trình diễn của đội tuyển U23 Trung Quốc”.

Trong khi đó, trang Sohu cũng cho rằng U23 Việt Nam là thử thách không dễ vượt qua cho U23 Trung Quốc, bất chấp việc đội chủ nhà giành chiến thắng trước Việt Nam 3-0 ở giải châu Á 2026,

“Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Trung Quốc sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Triều Tiên và đội tuyển U23 Việt Nam, đây chắc chắn là một cơ hội khởi động quý giá. Thái Lan nổi tiếng với kỹ thuật tinh tế và lối chơi đồng đội nhanh nhẹn, trong khi Triều Tiên được biết đến với ý chí sắt đá và kỷ luật nghiêm khắc. Việt Nam kết hợp sự nhanh nhẹn của các đội bóng Đông Nam Á với một trình độ nhận thức chiến thuật nhất định, khiến họ trở thành một đối thủ đáng gờm”.

Vào cuối tháng ba này, dự kiến một số trụ cột ở U23 Việt Nam có thể sẽ được triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Khả năng nòng cốt tham dự giải CFA Team China 2026 sẽ là lứa cầu thủ U21.

Theo lịch tại CFA Team China 2026, U23 Việt Nam sẽ gặp Triều Tiên (ngày 25/3), Thái Lan (28/3) và Trung Quốc (31/3).



