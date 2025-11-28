Tuyển Trung Quốc thắng đậm 8-0, xuất sắc giành lại ngôi đầu bảng giải châu Á

Trước trận gặp U17 Sri Lanka vào tối nay (28/11), U17 Trung Quốc bị U17 Bangladesh vượt lên giành lấy ngôi đầu. Đội bóng đến từ Nam Á đánh bại U17 Bahrain 2-1 ở trận đá sớm, qua đó tạm đứng nhất bảng A vòng loại U17 châu Á 2026 với 12 điểm, hiệu số +19.

Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, U17 Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để nối dài mạch thắng, thậm chí còn tiếp tục thắng đậm.

U17 Trung Quốc tiếp tục thắng áp đảo đối thủ.

U17 Sri Lanka trở thành “nạn nhân” tiếp theo của U17 Trung Quốc khi bị dồn ép nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 6, Zhao Songyuan chớp cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số bằng cú vô lê quyết đoán.

Thế trận sau đó hoàn toàn nghiêng về U17 Trung Quốc. Phút 30, Zhang Xuyao tung cú sút góc hẹp đầy hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 40, lại là Zhao Songyuan kiến tạo bằng pha đánh đầu chuyền bóng, giúp Kuang Zhaolei dứt điểm ghi bàn thứ 3, khép lại hiệp 1 với lợi thế áp đảo.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận tấn công tổng lực. He Sifan vừa vào sân đã lập tức ghi bàn ở phút 47. Chỉ 7 phút sau, anh tiếp tục tỏa sáng bằng đường chọc khe tinh tế cho Shuai Weihao băng xuống ghi bàn, nâng tỷ số lên 5-0.

Đến phút 73, Wan Xiang vào sân và chỉ mất 2 phút để lập cú đúp, với một cú vô lê như búa bổ cùng pha đá bồi chính xác. Phút 84, Zhang Bolin đánh đầu ấn định chiến thắng 8-0 cho U17 Trung Quốc.

U17 Trung Quốc thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại bảng A.

Toàn thắng cả 4 trận, ghi 38 bàn thắng (nhiều nhất vòng loại tính đến lúc này), không để thủng lưới lần nào, U17 Trung Quốc xuất sắc giành lại ngôi đầu bảng A từ tay U17 Sri Lanka.

Ở lượt trận cuối vào ngày 30/11 tới, U17 Trung Quốc chỉ cần hòa U17 Sri Lanka để giành ngôi nhất bảng, qua đó đoạt tấm vé duy nhất của bảng đấu để tới vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Tỉ số: U17 Trung Quốc 8-0 U17 Sri Lanka Ghi bàn: Zhao Songyuan 6’, Zhang Xuyao 30’, Kuang Zhaolei 40’, He Sifan 47’, Shuai Weihao 54’, Wan Xiang 76’, 77’, Zhang Bolin 84’



