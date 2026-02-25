Tuyển Trung Quốc lại gây trầm trồ sau chiến thắng 6-1 trước tuyển Việt Nam

Tối qua (24/2), tuyển nữ Trung Quốc có trận giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026. Đối thủ của các cô gái Trung Quốc là CLB Central Coast Mariners của Australia.

Dù phải chơi trên sân của đối thủ nhưng tuyển nữ Trung Quốc vẫn thi đấu hoàn toàn áp đảo. Theo Sohu, tuyển nữ Trung Quốc lấn lướt suốt 90 phút và sau nhiều pha dứt điểm, họ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1. Urgumula, Zhang Rui và Liu Jing là những người đã ghi bàn cho đại diện từ Đông Á.

Như vậy, tuyển nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm 2026. Trước khi đánh bại CLB Central Coast Mariners, tuyển nữ Trung Quốc đã thi đấu 2 trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam với kết quả toàn thắng.

Tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục giành chiến thắng sau 2 trận gặp tuyển Việt Nam.

Ở trận thứ nhất, tuyển nữ Trung Quốc thắng tuyển nữ Việt Nam 2-0 nhờ các bàn thắng của Wurigumula. Đến trận thứ hai, đội chủ nhà đã chơi thăng hoa hơn, thắng đậm với tỷ số 6-1.

Sau 3 trận giao hữu, tuyển nữ Trung Quốc đã ghi tổng cộng 11 bàn mà chỉ thủng lưới 2 lần. Những trận đấu này được cho là giúp tuyển nữ Trung Quốc tự tin hơn rất nhiều trước khi dự giải châu Á, nơi họ nằm bảng B cùng Triều Tiên, Uzbekistan và Bangladesh.

Tại giải châu Á khởi tranh đầu tháng 3 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm bảng C cùng Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Khu vực Đông Nam Á ngoài Việt Nam chỉ có tuyển Philippines tham dự giải châu lục.

Theo thể thức, các đội nhất nhì ở 3 bảng đấu, cùng 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tiến vào vòng tứ kết giải châu Á.