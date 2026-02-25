Đứng cuối BXH, tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng để mở ra cơ hội vào bán kết?

Ở lượt ra quân bảng B giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, tuyển futsal nữ Việt Nam mắc không ít sai lầm trước Australia. Dù là đương kim vô địch song các cô gái Việt Nam lại không phát huy được những điểm mạnh của mình, không chỉ mắc lỗi ở hệ thống phòng ngự mà còn bỏ lỡ nhiều cơ hội dẫn tới việc để thua chung cuộc 0-2. Thất bại khiến tuyển Việt Nam tạm đứng cuối BXH, đối diện với nguy cơ bị loại sớm.

Do bị lâm vào thế đường cùng, tuyển futsal nữ Việt Nam buộc phải hướng tới chiến thắng ở lượt trận thứ hai gặp Philippines vào chiều nay (lúc 13h30). Hiện Philippines nắm lợi thế do đang đứng nhì bảng nhờ thắng Myanmar 1-0.

Ở đấu trường futsal nữ Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không chỉ là đương kim vô địch giải Đông Nam Á giải 2024 mà còn là nhà vô địch ở giải gần nhất là SEA Games 33 hồi cuối năm ngoái tại Thái Lan. Đây là lúc mà các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng cần chứng minh đẳng cấp của mình để chạm trán Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Philippines ở trận chiều nay.

Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với Philippines. Vấn đề chỉ là Thuỳ Trang và các đồng đội có chơi đúng với thực lực hay không, đặc biệt là cải thiện về khả năng dứt điểm so với trận đấu ngày hôm qua.

Bên kia chiến tuyến, Philippines cũng có sự tiến bộ nhất định. Nền tảng thể lực, thể hình khá tốt giúp Philippines có lợi thế trong các pha tranh chấp và đây có thể là vũ khí để đội bóng này đối đầu tuyển futsal nữ Việt Nam.

Có một yếu tố giúp tuyển nữ Việt Nam tự tin hơn ở trận đấu hôm nay, đó là chúng ta luôn thắng mỗi khi chạm trán tuyển Philippines. Trong cả 3 lần chạm trán từ quá khứ, tuyển nữ Việt Nam cũng đều luôn thi đấu áp đảo.

Nếu đánh bại được Philippines, tuyển nữ Việt Nam sẽ nắm quyền tự quyết, do vẫn còn một lượt đấu nữa gặp Myanmar (ngày mai, 26/2).

Còn trong trường hợp hoà Philippines, tuyển nữ Việt Nam khả năng vẫn sẽ đứng cuối hoặc đứng thứ 3 sau 2 lượt trận (nếu Myanmar cũng thua đậm Australia). Khi đó, Thuỳ Trang và các đồng đội sẽ cực kỳ thất thế trong cuộc đua săn vé vào bán kết.

Trường hợp xấu nhất nếu để thua Philippines, cánh cửa đi tiếp khả năng sẽ sớm đóng lại với tuyển Việt Nam ngay cả khi toàn đội vẫn còn lượt cuối gặp Myanmar.