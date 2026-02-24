Thái Lan thắng đậm để cầm chăc vé vào bán kết, Indonesia nguy cơ bị loại sớm từ vòng bảng

Khác với bảng B với sự có mặt của tuyển futsal nữ Việt Nam, bảng A giải futsal nữ Đông Nam Á chỉ có 3 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Do hai đội dẫn đầu bảng A sẽ vào bán kết nên đội thắng ở cặp mở màn giữa Thái Lan gặp Indonesia, sẽ thênh thang cơ hội đi tiếp.

Trên sân nhà, tuyển futsal nữ Thái Lan với đẳng cấp hạng 8 thế giới, đã hoàn toàn áp đảo trước Indonesia (hạng 18). Tuyển nữ Thái Lan cũng chơi hay hơn khá nhiều so với giải đấu gần nhất, đó là SEA Games 33.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal nữ Thái Lan đã tràn lên tấn công, liên tục dứt điểm về phía cầu môn Indonesia. Sau 12 phút áp đảo, đội chủ nhà đã ghi bàn mở tỷ số. 8 phút sau đó, Thái Lan ghi bàn nhân đôi cách biệt nhờ pha tấn công sắc bén.

Sang hiệp hai, Thái Lan vẫn duy trì thế trận lấn lướt và ghi thêm 1 bàn thắng, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-0.

Tuyển Thái Lan hoàn toàn áp đảo trước Indonesia.

Giành chiến thắng đậm đà, Thái Lan tạm đứng đầu bảng A trong khi Indonesia đứng cuối. Kết quả này cũng giúp Thái Lan nắm lợi thế cực lớn, coi như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào bán kết dù còn lượt trận thứ hai gặp Malaysia (ngày 26/2). Trong khi đó, Indonesia cần phải đánh bại Malaysia để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu mất điểm, Indonesia rất dễ bị bị loại sớm ngay sau vòng bảng.

Mới đây tại SEA Games 33, tuyển futsal nữ Thái Lan chỉ có thể giành được tấm HCĐ. Còn ở giải Đông Nam Á 2026, mục tiêu mà các cô gái xứ Chùa Vàng đang hướng tới chắc chắn sẽ là chức vô địch.