Tuyển Trung Quốc “hạ đẹp” đối thủ, gây ra mối lo lớn cho tuyển Indonesia

Để chuẩn bị cho giải U17 châu Á, U17 Trung Quốc vừa có trận đấu giao hữu gặp U17 Tajikistan vào ngày 22/3.

Ban đầu, U17 Trung Quốc định đến Saudi Arabia để tập luyện và thi đấu giao hữu nhằm thích nghi với khí hậu địa phương. Tuy nhiên, kế hoạch của Trung Quooics phải thay đổi vì lý do khách quan và họ đã mời U17 Tajikistan để giao hữu thử nghiệm.

Ở cấp độ ĐTQG, Tajikistan chỉ được coi là đội “hạng ba” ở châu Á nhưng với lứa U17, Tajikistan lại rất mạnh. Tại giải U17 châu Á gần nhất, Tajikistan đứng đầu bảng, trên cả Triều Tiên, Oman và Iran, giành quyền dự U17 World Cup.

Thế nhưng khi chạm trán U17 Trung Quốc, Tajikistan lại bất ngờ bị lép vế và phải chịu thất bại. Ở phút thứ 31, các cầu thủ Trung Quốc tạo ra hỗn loạn trong vòng cấm từ một quả phạt góc. Tiền đạo 16 tuổi Kuang Zhaolei, đứng ở cột xa, đã nắm bắt cơ hội và tung ra một cú vô lê tuyệt đẹp vào lưới, giúp đội nhà dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ, Trung Quốc tiếp tục duy trì thế trận kiểm soát chắc chắn. Ở phút thứ 86, tiền vệ Xie Jin đã tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho U17 Trung Quốc.

U17 Trung Quốc thắng chung cuộc 2-0 trước Tajikistan.

Như vậy, U17 Trung Quốc vẫn thể hiện phong độ xuất sắc, đầu tiên là đánh bại Uzbekistan 2-0, sau đó giành hai chiến thắng trên sân khách trước Indonesia (với các tỷ số 7-0 và 3-2). Tính cả chiến thắng mới nhất này, họ đã có chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trong bốn trận đấu này, U17 Trung Quốc ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn, thể hiện hiệu suất rất tốt ở cả khâu tấn công và phòng thủ

Phong độ cao của U17 Trung Quốc cũng tạo ra mối lo lớn cho U17 Indonesia khi hai đội nằm cùng bảng ở giải U17 châu Á 2026.

Ở giải U17 châu Á, bảng B ngoài Trung Quốc và Indonesia còn có Nhật Bản và Qatar. Trên lý thuyết, Nhật Bản khả năng sẽ cầm chắc một tấm vé đi tiếp vào tứ kết, trong khi suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội.

Theo thể thức, 8 đội lọt vào tứ kết ở giải châu Á sẽ đoạt vé dự World Cup 2026. U17 Việt Nam cũng sẽ dự giải châu lục và nằm bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen, UAE.

Giải U17 châu Á 2026 sẽ khởi tranh tại Saudi Arabia từ ngày 5-22/5 tới.