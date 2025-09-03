Tuyển Trung Quốc để lại bộ mặt nhạt nhoà, dễ bị loại sớm khỏi giải châu Á

Ở lượt ra quân bảng D vòng loại U23 châu Á, U23 Trung Quốc hướng tới một chiến thắng đậm trước đội bóng khá yếu là Timor Leste. Tuyển Trung Quốc có lực lượng nhỉnh hơn lại chiếm ưu thế sân nhà. Họ cần ghi nhiều bàn thắng để đua chỉ số phụ nếu phải cạnh tranh ở nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thế nhưng, U23 Trung Quốc lại gây thất vọng rất lớn trước Timor Leste. Suốt phần lớn thời gian của hiệp 1, Trung Quốc thi đấu đầy bế tắc, gặp khó trước lối đá phòng ngự của Timor Leste.

Kiểm soát bóng lấn lướt (66%), tung ra tổng cộng 16 pha dứt điểm trong suốt trận đấu, nhưng U23 Trung Quốc chỉ có thể tài cú sút trúng đích, ghi được 2 bàn ở thời điểm cuối hiệp 1 sau các pha lập công của Baihelamu và Wang Yudong, khi mà hàng phòng ngự Timor Leste chơi tương đối hớ hênh.

Tưởng chừng 2 bàn dẫn trước sẽ giúp U23 Trung Quốc chơi hứng khởi và tiếp tục tạo ra những bàn thắng trong hiệp hai, nhưng kịch bản đó lại không xảy ra.

Suốt hiệp 2, U23 Trung Quốc thi đấu rất rời rạc và còn mắc sai lầm ở hệ thống phòng ngự khiến họ phải nhận bàn thua. Ngay đầu hiệp 2, các hậu vệ đội chủ nhà đã chơi thiếu tập trung, để cầu thủ Timor Leste thoải mái băng lên và dứt điểm sát cầu môn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Pha bóng hớ hênh, 3 hậu vệ Trung Quốc bất lực nhìn cầu thủ Timor Leste băng lên ghi bàn.

Khoảng nửa sau của hiệp đấu, U23 Timor Leste tiếp tục vùng lên tấn công, tạo ra một số pha bóng khiến hàng thủ Trung Quốc phải vất vả chống đỡ. Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng không thể ghi thêm bàn thắng nào khi mà các tiền vệ và tiền đạo thi đấu rời rạc.

Trận đấu khép lại với chiến thắng vất vả 2-1 cho U23 Trung Quốc. Dù giành 3 điểm, nhưng việc chỉ thắng sát nút trước “đội lót đường” như Timor Leste trên sân nhà, là kết quả đáng thất vọng với đội bóng Đông Á.

Hiện ở bảng D, U23 Trung Quốc đứng nhì do kém Australia quá xa về hiệu số bàn thắng bại (Australia vừa thắng Quần đảo Bắc Mariana 14-0).

Rất có thể U23 Trung Quốc sẽ không thể đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Với màn trình diễn thiếu ấn tượng, rất khó để U23 Trung Quốc tranh nhất bảng với Australia. Thậm chí, đội bóng Đông Á còn khó lòng cạnh tranh vào top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Nếu kịch bản đó xảy ra, U23 Trung Quốc sẽ bị loại sớm, không thể giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2026.