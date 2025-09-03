LĐBĐ Indonesia có động thái mới, "đe dọa" tuyển Việt Nam trước giải đấu lớn

Cụ thể, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa chính thức phản hồi về thông tin cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ, Adrian Wibowo được triệu tập vào ĐTQG Indonesia cho dịp FIFA Days tháng 9/2025.

Vừa qua, một số cầu thủ thi đấu tại CLB Los Angeles FC (LAFC) thuộc giải MLS (Mỹ) đã trở về làm nhiệm vụ quốc gia, bao gồm Adrian Wibowo cùng Son Heung-min, Denis Bouanga, Nathan Ordaz.

Ngay sau đói, Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã khẳng định rằng Adrian Wibowo sẽ được triệu tập vào danh sách ĐTQG Indonesia hoặc đội U23 nước này.

Đáng lưu ý, thời điểm Adrian Wibowo trở về Indonesia dự kiến cũng sẽ trùng với lễ tuyên thệ nhập quốc tịch của một cầu thủ khác đó là ngôi sao chạy cánh từ Hà Lan, Miliano Jonathans (trong chiều nay, 3/9).

Như vậy, 2 ngôi sao gồm Adrian Wibowo và Miliano Jonathans sẽ chính thức sở hữu quốc tịch và thi đấu trong màu áo các ĐTQG Indonesia trong thời gian tới.

Adrian Wibowo rất có thể sẽ là trụ cột của U22 Indonesia tại SEA Games 33.

Vài ngày trước, tên của Adrian Wibowo thực tế không có trong danh sách 27 cầu thủ ĐTQG Indonesia do PSSI công bố. Trước mắt, cầu thủ này sẽ đứng trước hai sự lựa chọn: khoác áo ĐTQG dự các trận giao hữu dịp FIFA Days hoặc đội U23 dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Adrian Wibowo sinh ngày 17/1/20206 tại Los Angeles, California, có bố là người Indonesia. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, sở hữu thể hình khá ấn tượng (1m83). Cầu thủ này cũng từng đá 3 trận trong màu áo U17 Mỹ, ghi 1 bàn thắng.

Trong khi đó, Miliano Jonathans sinh ngày 5/4/2004 tại Hà Lan, thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải và tiền vệ tấn công. Cầu thủ này cũng được đánh giá là rất triển vọng nếu có thể khoác áo các ĐTQG Indonesia.

Với tuổi đời khá trẻ (19 và 21 tuổi), Adrian Wibowo và Miliano Jonathans khả năng cao sẽ cùng khoác áo U22 Indonesia tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay. Khi đó, lực lượng của đội bóng xứ Vạn đảo hứa hẹn sẽ rất mạnh và đây sẽ là thách thức cực kỳ khó khăn cho cả U22 Việt Nam lẫn cả chủ nhà Thái Lan. Hiện ở đấu trường bóng đá nam SEA Games, Indonesia vẫn đang là nhà đương kim vô địch.