Chủ nhà Trung Quốc đã lên ngôi vô địch với thành tích bất bại.

U19 Trung Quốc chạm trán U19 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng Panda Cup 2026 tại sân vận động Trung tâm Thể thao Shuangliu (Thành Đô) vào tối nay (17/11). Đây được xem là trận chung kết của giải đấu khi cả hai đội đều có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. U19 Trung Quốc tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với +1).

Với lợi thế sân nhà, U19 Trung Quốc nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 5, từ một tình huống phản công, Zhang Jiaming thực hiện đường chuyền thuận lợi để Miao Rundong băng xuống bên cánh trái. Cầu thủ này xử lý bình tĩnh trước khi tung cú sút chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Hàn Quốc, mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 4 phút sau, Miao Rundong tiếp tục khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Tiền đạo chủ nhà có pha đột phá qua ba cầu thủ Hàn Quốc trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Yang Mingrui thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Trung Quốc ở phút thứ 10.

U19 Trung Quốc phủ đầu thành công U19 Hàn Quốc.

Sau hai bàn thua chóng vánh, U19 Hàn Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội khách gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt và khả năng tổ chức phòng ngự của Trung Quốc.

Phút 19, U19 Trung Quốc suýt có bàn thắng thứ ba. Cú đá phạt góc của Deng Jiefu đưa bóng đi thẳng về phía khung thành nhưng lại tìm đến xà ngang. Đến phút 32, Miao Rundong tiếp tục có cơ hội ghi bàn sau đường tạt bóng từ cánh phải của Wu Qipeng, nhưng cú dứt điểm của anh bị một cầu thủ Hàn Quốc phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phải tới phút 74, Kim Ji-hyeok đón đường chuyền ngang từ cánh phải vào vòng cấm, tung cú sút ở góc hẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 Hàn Quốc.

Bàn thắng giúp đội khách có thêm hy vọng trong những phút cuối. Dù vậy, U19 Trung Quốc vẫn đứng vững trước sức ép và bảo toàn chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp đội chủ nhà chính thức đăng quang Panda Cup 2026.

Đây là lần thứ hai U19 Trung Quốc vô địch Panda Cup, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 2018. Đáng chú ý, đội bóng trẻ xứ tỷ dân khép lại giải đấu với thành tích 2 thắng, 1 hòa, giành 7 điểm.

Trước trận thắng Hàn Quốc, U19 Trung Quốc đã đánh bại U19 Việt Nam với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn. Trong trận đấu thứ hai, đội chủ nhà hòa U19 Tajikistan 1-1.

Trong khi đó, U19 Hàn Quốc kết thúc giải ở vị trí á quân với 4 điểm. Đội bóng xứ kim chi thắng U19 Việt Nam 2-1, hòa U19 Tajikistan 1-1 trước khi nhận thất bại trước Trung Quốc ở lượt trận cuối.

U19 Tajikistan đứng thứ ba với 3 điểm sau ba trận hòa liên tiếp. U19 Việt Nam xếp cuối bảng với 1 điểm. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thua Trung Quốc 1-3, thua Hàn Quốc 1-2 và hòa Tajikistan 2-2 ở trận đấu cuối cùng.