Tuyển Trung Quốc đại thắng đội Đông Nam Á 14-0, vươn lên dẫn đầu bảng giải châu Á

U17 Trung Quốc mở màn bảng A vòng loại giải U17 châu Á 2026 bằng thắng lợi 4-0 trước U17 Bahrain. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau chuỗi trận giao hữu không tốt trước giải (thắng 1, hòa 1, thua 1 trước U17 Myanmar).

Và rồi đến lượt trận thứ hai gặp U17 Timor Leste vào tối nay (24/11), U17 Trung Quốc tiếp tục thăng hoa với màn trình diễn ấn tượng.

U17 Trung Quốc thắng dễ U17 Timor Leste.

Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, U17 Trung Quốc dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Zhang Bolin có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống sau pha cản phá của thủ môn đối phương, mở tỉ số trận đấu.

Cũng từ đây, “cơn ác mộng” bắt đầu với U17 Timor Leste. U17 Trung Quốc ghi thêm 5 bàn thắng nữa trong hiệp 1, tạm dẫn 6-0.

Thế nhưng trong bối cảnh chỉ có duy nhất đội nhất bảng mới có vé dự vòng chung kết, cuộc cạnh tranh tại bảng A có thể được định đoạt bởi hiệu số bàn thắng, U17 Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp 2.

Kết quả là đội chủ nhà ghi được thêm 8 bàn thắng nữa trong 45 phút còn lại để giành thắng lợi 14-0 chung cuộc, trong đó Xie Jin, Shuai Weihao và Zhao Songyuan là 3 cầu thủ lập hattrick.

Ở 2 trận đấu còn lại của bảng A, U17 Bangladesh thắng U17 Brunei 8-0, còn U17 Bahrain nhọc nhằn vượt qua U17 Sri Lanka với tỉ số 2-1, với bàn thắng ấn định tỉ số được ghi ở phút 90+9.

Với những kết quả trên, U17 Trung Quốc vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số +18, còn U17 Bangladesh có 6 điểm, hiệu số +13 và xếp thứ hai. U17 Bahrain và U17 Sri Lanka cùng có được 3 điểm, trong khi U17 Brunei và U17 Timor Leste vẫn trắng tay sau 2 trận.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26/11 tới, U17 Trung Quốc sẽ đối đầu với U17 Sri Lanka.