Tuyển Trung Quốc đại thắng 3-0, chạy đà ấn tượng cho giải châu Á

Sau khi thắng 1-0 hôm 6/6, U23 Trung Quốc tiếp tục đánh bại đối thủ Trung Á ở trận tái đấu vào tối nay (9/6).

Ở đợt FIFA Days tháng 6 này, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quyết định mời U23 Tajikistan sang thi đấu 2 trận giao hữu với đội U23 nước này. Đây là kế hoạch để đội bóng xứ tỷ dân chuẩn bị cho ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng 9 tới.

Trong trận lượt đi diễn ra hôm 6/6, U23 Trung Quốc đã đánh bại U23 Tajikistan với tỉ số 1-0. Và đến tối nay, đội chủ nhà tiếp tục duy trì đà thăng hoa với thắng lợi còn ấn tượng hơn, trong một thế trận mà họ chơi áp đảo suốt 90 phút.

U23 Trung Quốc mở tỉ số từ rất sớm.

Ngay ở phút thứ 2, U23 Trung Quốc đã khiến khán giả trên sân bùng nổ. Tận dụng sai lầm nghiêm trọng của hàng thủ Tajikistan trong pha phá bóng, Mutalifu nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng sớm, đội bóng áo đỏ tiếp tục kiểm soát thế trận. Du Yuezheng liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Mahmoudzoda.

Dẫu vậy, sức ép không ngừng nghỉ của U23 Trung Quốc cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 37. Từ quả phạt góc của Bao Shengxin, Zhang Aihui có pha đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội chủ nhà dẫn 2-0 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp hai, U23 Tajikistan nỗ lực vùng lên nhưng không tạo ra khác biệt. Phút 67, Mutalifu mang về một quả phạt đền sau tình huống đột phá trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Xiang Yuwang lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc.

Những phút còn lại chứng kiến đội chủ nhà tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước U23 Tajikistan, qua đó có màn chạy đà thuận lợi cho những mục tiêu sắp tới.