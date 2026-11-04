Tuyển Triều Tiên sẽ thắng kịch tính, đối đầu Brazil ở chung kết World Cup?

Vòng bán kết U17 nữ World Cup 2026 hứa hẹn mang đến hai cuộc đối đầu hấp dẫn, khi Triều Tiên tái ngộ Nhật Bản trong trận derby châu Á, còn Brazil chạm trán Nigeria.

Triều Tiên và Nhật Bản tái hiện cuộc chiến đỉnh cao châu Á

Cuộc đối đầu giữa Triều Tiên và Nhật Bản (đêm 4/11 theo giờ Việt Nam) là trận bán kết được chờ đợi nhất, không chỉ bởi đây là hai nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á mà còn vì những lần chạm trán gần đây luôn mang đến sự kịch tính.

Triều Tiên bước vào bán kết với tư cách đương kim vô địch và đang hướng tới danh hiệu U17 nữ World Cup thứ ba trong lịch sử. Đội bóng này vừa thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Mỹ 3-0 ở tứ kết. Trước đó, Triều Tiên cũng vượt qua chủ nhà Morocco với tỷ số 6-0 ở vòng 16 đội.

Điểm mạnh của Triều Tiên nằm ở khả năng tổ chức lối chơi, tốc độ triển khai bóng và sự sắc bén trong những tình huống tấn công. Ri Ui-gyong đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất giải đấu. Cú đúp vào lưới Mỹ giúp tiền đạo này nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 5, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Tuy nhiên, Nhật Bản chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã toàn thắng vòng bảng mà không để thủng lưới, trước khi lần lượt đánh bại Kenya 3-1 và Ghana 1-0 ở vòng knock-out. Bàn thắng quyết định của Nanami Kurita vào lưới Ghana cho thấy Nhật Bản có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ngay cả khi trận đấu diễn ra chặt chẽ.

Triều Tiên vô địch ở cả 2 kỳ World Cup gần nhất.

Đáng chú ý, Nhật Bản từng thua Triều Tiên 1-5 ở chung kết U17 nữ châu Á 2026. Thất bại ấy chắc chắn sẽ trở thành động lực để thầy trò HLV Sadayoshi Shirai tìm kiếm màn phục thù. Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh đội bóng cần kiểm soát bóng tốt hơn và tận dụng cơ hội hiệu quả nếu muốn đánh bại đối thủ.

Dù vậy, Triều Tiên vẫn có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng của HLV Ji Yun-nam sở hữu hàng công giàu tốc độ, nhiều phương án tiếp cận khung thành và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn. Nếu duy trì được sự tập trung trong phòng ngự và khai thác tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ Nhật Bản, Triều Tiên hoàn toàn có thể giành chiến thắng để tiến vào chung kết.

Brazil sẽ hạ Nigeria?

Ở cặp bán kết còn lại, Brazil sẽ đối đầu Nigeria trong cuộc chiến giữa hai đại diện giàu sức mạnh thể chất và khả năng tấn công của Nam Mỹ và châu Phi.

Brazil đang có hành trình bất bại tại giải đấu. Dù phải trải qua những trận đấu nhiều bàn thắng và không ít thời điểm khó khăn, đội bóng Nam Mỹ vẫn thể hiện được bản lĩnh. Sau chiến thắng 6-2 trước Canada, Brazil hòa Ghana và Ba Lan cùng tỷ số 3-3 ở vòng bảng, trước khi vượt qua Trung Quốc 2-1 tại tứ kết.

Chiến thắng trước Trung Quốc cho thấy khả năng phản ứng của Brazil khi bị dẫn bàn. Helena là nhân vật nổi bật với cú đúp, trong đó có bàn gỡ hòa ngay đầu hiệp hai và pha lập công quyết định ở phút 87. Khả năng tạo đột biến của những cầu thủ tấn công sẽ là chìa khóa giúp Brazil tìm kiếm tấm vé vào chung kết.

Brazil được đánh giá khá cao trước trận bán kết.

Nigeria cũng có lý do để tự tin. Đại diện châu Phi từng đánh bại Triều Tiên 3-1 ở vòng bảng, qua đó chứng minh họ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Sau khi vượt qua Mexico 2-1 ở vòng 16 đội, Nigeria tiếp tục đánh bại Venezuela nhờ quả phạt đền thành công của Azeezat Oduntan ở phút 89.

Điểm mạnh của Nigeria là tốc độ, khả năng tranh chấp và tinh thần chiến đấu đến những phút cuối. Tuy nhiên, Brazil có thể tạo ra khác biệt nhờ khả năng phối hợp kỹ thuật và sự đa dạng trong các phương án tấn công. Nếu kiểm soát được nhịp độ trận đấu, đội bóng Nam Mỹ sẽ có nhiều cơ hội khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự Nigeria.

Tương quan sức mạnh, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn. Kịch bản đẹp nhất sẽ là Brazil tiến vào chung kết và sẽ chạm trán Triều Tiên để tranh chức vô địch.

Nếu kịch bản này xảy ra, trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa hai đội bóng có phong cách khác biệt nhưng đều sở hữu bản lĩnh và chất lượng chuyên môn cao. Triều Tiên sẽ hướng tới việc bảo vệ ngai vàng, trong khi Brazil đứng trước cơ hội lần đầu đăng quang ở giải đấu.