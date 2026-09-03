Tuyển Triều Tiên giành chiến thắng khó tin trước Iran, tuyển Việt Nam xem như hết cơ hội nhất bảng

Tuyển Việt Nam bị đẩy vào thế khó.

Cả U20 Triều Tiên và U20 Iran đều giành chiến thắng trong trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027. U20 Triều Tiên vượt qua U20 Việt Nam với tỉ số 3-0. Trong khi U20 Iran thắng sát nút 2-1 trước U20 Palestine. Gặp nhau ở lượt trận thứ hai, cả 2 đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Bởi nếu có 2 trận toàn thắng, ngôi nhất bảng cùng tấm vé đến thẳng VCK U20 châu Á 2027 sẽ gần như nằm chắc trong tay.

Nhịp độ những phút đầu tiên tương đối chậm rãi, 2 đội thi đấu thận trọng để thăm dò đối phương. Phải tới nửa sau hiệp một, tốc độ mới dần được đẩy cao. Phút 47, U20 Iran vươn lên dẫn trước. Từ quả ném biên bên cánh trái, Jannianavaei băng vào đánh đầu uy lực đánh bại thủ môn, mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, U20 Triều Tiên dồn lên tấn công mạnh mẽ. Nhưng các chân sút của đội bóng Đông Á lại tỏ ra kém duyên trước khung thành. Cũng phải nói thêm rằng, thủ môn Iran thi đấu rất tập trung để hóa giải các nguy cơ.

Bước ngoặt trận đấu đến ở những phút bù giờ. Phút 90+1, Kang Wi Song đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho U20 Triều Tiên. Tới phút 90+4, thủ môn Iran sau nhiều pha cứu thua xuyên suốt trận đấu lại mắc sai lầm nghiêm trọng. Pha bắt bóng không dính của anh tạo điều kiện cho Kang Myong Bom dễ dàng dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1.

U20 Triều Tiên (áo trắng) có 2 chiến thắng liên tiếp

2-1 cũng là kết quả cuối cùng. U20 Triều Tiên giành chiến thắng chung cuộc và chiếm ngôi đầu bảng C. Việc U20 Triều Tiên thắng trận cũng gần như khép lại cơ hội tranh ngôi nhất bảng của U20 Việt Nam. Mục tiêu thực tế dành cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lúc này là vị trí nhì bảng nhằm hướng tới tấm vé vớt.

Bàn thắng: U20 Triều Tiên 2-1 U20 Iran

U20 Triều Tiên: Kang Wi Song 90+1', Kang Myong Bom 90+4'

U20 Iran: Mohammadmahdi Jannianavaei 47'

Đội hình ra sân

U20 Triều Tiên: Kim Jong Hun, Ri Kyong Bong, Choe Chung Hyok, An Jin Sok, Pak Kwang Song, Kim Yu Jin, Ri Kang Rim, Kim Se Ung, Ri Hyok Gwang, Kim Hyon Jun, Pak Ryong U

U20 Iran: Amirmahdi Maghsoudi, Mohamad Akbari, Mohammadmahdi Jannianavaei, Mohammadreza Abbasi, Benyamin Alipour, Mahan Beheshti, Mahan Alipour, Mohammadali Sahneh, Pouya Esmi, Mahdi Cheshmberah, Abolfazl Kazemi.

Xếp hạng tạm thời bảng đấu