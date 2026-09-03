Bốc thăm Cúp châu Á: Đội bóng Việt Nam rơi vào "bảng tử thần", gặp đối thủ cực mạnh từ Triều Tiên

Đại diện Việt Nam gặp phải lá thăm đầy khó khăn.

Lá thăm đưa CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng B vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League) mùa giải 2026/27 cùng 3 đối thủ: Hwacheon KSPO (Hàn Quốc), East Bengal (Ấn Độ) và April 25 (Triều Tiên).

3 bảng đấu vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026/27 (vòng bảng các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sau vòng bảng lọt vào tứ kết)

Giới chuyên môn đánh giá đây là bảng đấu "tử thần". CLB nữ TP.HCM đã bốc thăm trúng vào April 25 - đội bóng đáng gờm nhất trong nhóm hạt giống số 4. Đại diện Triều Tiên vượt qua vòng sơ loại với thành tích toàn thắng và ghi tới 29 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Mùa giải năm ngoái, CLB nữ TP.HCM từng thua 1 đội bóng Triều Tiên khác là Naegohyang với tỉ số 0-3.

CLB nữ TP.HCM từng lọt vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2025/26

Hwacheon KSPO - nhà vô địch Hàn Quốc - cũng là thử thách rất lớn chờ đợi CLB nữ TP.HCM. Ngoài ra, tại vòng bảng năm nay, đại diện Việt Nam không có lợi thế sân nhà do bảng đấu được tổ chức tại Ấn Độ với East Bengal là chủ nhà.

Cơ hội vượt qua vòng bảng trở nên rất khó khăn đối với CLB nữ TP.HCM. Nhà vô địch Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất kỹ càng và cần thêm sự bổ sung từ các ngoại binh nếu muốn tái hiện thành tích lọt vào tứ kết ở mùa giải 2025/26.